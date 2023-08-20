Дорожно-транспортные происшествия в Японии в 2022 году: рост смертности

По данным Национального полицейского агентства, в дорожно-транспортных происшествиях по всей стране в первой половине 2023 года (с января по июнь) погибло 1182 человека, что на 24 человека больше, чем за тот же период прошлого года. Это было первое повышение количества смертей в ДТП в первом полугодии года за 10 лет с 2013 года.

За первое полугодие в ДТП погибло 647 пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, что на 5 меньше, чем за тот же период предыдущего года, на их долю пришлось 54,7% от общего числа погибших (на 1,6 процентных пункта меньше, чем за тот же период прошлого года).

С 2014 года количество смертей в ДТП девять лет подряд снижалось, и только сейчас выросло. Полицейское агентство предполагает, что рост связан с ослаблением коронавирусных ограничений, люди стали активнее передвигаться.

Если посмотреть на количество смертей по видам передвижения, то мы увидим, что больше всего людей погибло при передвижении пешком (417 чел., 35,3%). Далее идут смерти во время езды на автомобиле (402, 34%), на мотоцикле (212, 17,9%). 143 человека (12,1%) ехали на велосипеде. По сравнению с предыдущим годом количество погибших велосипедистов снизилось, зато среди жертв ДТП выросло число пешеходов, мотоциклистов и тех, кто ехал на автомобиле. Передвигавшиеся пешком пожилые люди в возрасте 65 лет и старше примерно в половине случаев (45,3%) погибли, переходя дорогу за пределами пешеходных переходов.

Количество смертей с участием пожилых водителей в возрасте 75 лет и старше составило 179, увеличившись на 10,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Коэффициент смертей в ДТП с участием пожилых водителей составил 2,7 на 100 тысяч людей, имеющих водительские права, это более чем вдвое превышает коэффициент в 1,1 у водителей более молодого возраста.

Количество смертельных ДТП с участием нетрезвых водителей составило 59, оно увеличилось на 4. Число детей (учеников начальных классов), погибших или получивших серьёзные ранения, составило 315 человек, увеличившись на 14 человек.

Электрический самокат можно водить без прав

Электрические самокаты, которые ранее в соответствии с Законом о дорожном движении считались «велосипедами с мотором», в связи с пересмотром закона с 1 июля могут использоваться без водительских прав, хотя вождение запрещено лицам моложе 16 лет. В городских районах их всё чаще используют в качестве арендуемого общественного транспорта, которым можно воспользоваться после простой регистрации, и хотя водителям рекомендуют ездить в шлеме, предполагается возможность росте несчастных случаев, связанных с такими самокатами.

Согласно сводке Национального полицейского агентства, в период с сентября 2021 года по 23 января 2023 года, до внесения поправок в закон, произошло 76 несчастных случаев, связанных с электрическими самокатами. Один человек погиб, 78 получили ранения. Четверть происшествий приходится на одиночные аварии, 40 % – столкновения с автомобилями, 20 % – с велосипедами и 10 % – с пешеходами.



Электрический самокат, для передвижения на котором больше не требуются водительские права (Pixta)

Фотография к заголовку: Машину увозят с выезда развязки Касихара-Такада на скоростной автомагистрали Кэйнава, где произошло ДТП с участием около 20 автомобилей, 12 января 2023 г., г. Касихара, префектура Нара (Jiji Press)

Статьи по теме