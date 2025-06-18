Выплаты эффективнее снижения налогов — премьер-министр Исиба на пресс-конференции для японских и зарубежных журналистов

Новости

Калгари, Канада, 17 июня (Jiji Press) — Премьер-министр Исиба Сигэру во второй половине дня 17 июня (утром 18 июня по японскому времени) провел пресс-конференцию для японских и зарубежных журналистов в Калгари, западная Канада, после завершения всей программы саммита семи ведущих стран (G7). Касательно предложения о выплате 20 000 йен всем гражданам страны, включенного в предвыборные обещания Либерально-демократической партии к выборам в верхнюю палату парламента, он заявил: «Снижение потребительского налога потребует времени. Как мера помощи людям, страдающим от роста цен, выплаты гораздо эффективнее».

Относительно будущих торговых переговоров с администрацией Трампа премьер-министр подчеркнул: «Продолжим энергично работать над достижением соглашения, которое принесет пользу как Японии, так и США, защищая при этом наши национальные интересы». Что касается реакции на возможную подачу оппозицией резолюции недоверия кабинету министров в текущей сессии парламента, он избежал комментариев, сказав: «Воздерживаюсь от комментариев по гипотетическим вопросам».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме