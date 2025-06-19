Общая сумма по делам об уклонении от уплаты налогов в Японии в 2024 финансовом году составила 8,2 млрд йен

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Токио, 18 июня (Jiji Press). Общая сумма уклонения от уплаты налогов по делам, в связи с которыми налоговые органы Японии подали уголовные иски в 2024 финансовом году, составила 8,23 млрд йен, сообщило Национальное налоговое агентство.

По сравнению с 2023 финансовым годом сумма сократилась примерно на 700 миллионов йен, а количество случаев сократилось на три – до 98.

Налоговые органы Японии усиливают меры против лиц, не декларирующих налоги, а также против тех, кто занимается уклонением от уплаты налогов, связанных с налогом на потребление и международными транзакциями.

В 2024 финансовом году, который закончился в марте этого года, число уголовных жалоб по делам, в которых обвинялись в незаконном получении возмещения налога на потребление, достигло 17, что является самым высоким показателем за десятилетие. В одном случае предполагаемый уклонист от уплаты налогов выдавал себя за экспортёра часов класса «люкс».

По данным Национального налогового агентства, количество дел, по которым налоговые бюро по всей стране начали расследования, достигло 151, что на три меньше, в то время как общее количество дел об уклонении от уплаты налогов, включая те, по которым власти не стали подавать уголовные заявления, составило 150, что на одно меньше. Власти подали уголовные заявления в 65,3% случаев, что на 1,6% меньше.

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