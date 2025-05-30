Группа депутатов от ЛДП будет добиваться отмены налоговых льгот для иностранных посетителей

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Токио, 29 мая (Jiji Press). Группа законодателей из правящей Либерально-демократической партии Японии в целом одобрила предложение о пересмотре освобождения от налога на потребление для иностранных гостей страны, включая возможность его отмены.

Группа, возглавляемая верховным советником ЛДП Асо Таро, планирует вскоре представить предложение главе налоговой комиссии ЛДП Миядзаве Ёити.

В предложении говорится, что массовые закупки бытовой техники и фармацевтических препаратов иностранными гостями не соответствуют «имиджу страны, ориентированной на туризм, которым мы стремимся быть».

«Эти покупки совершаются почти исключительно в мегаполисах, и нельзя сказать, что они помогают оживить региональную экономику или расширить возможности трудоустройства», – говорится в сообщении.

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