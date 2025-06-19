Энергетическая компания TEPCO в июле снизит счета домохозяйств за электроэнергию

Новости

Токио, 18 июня (Jiji Press). Ожидается, что Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. снизит тариф на электроэнергию для стандартного домохозяйства на 616 йен по сравнению с предыдущим месяцем до 8236 йен в июле, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Сокращение в основном обусловлено субсидиями, которые правительство Японии планирует предоставить в течение трёх месяцев, начиная со следующего месяца, для снижения счетов за электроэнергию и бытовой газ в попытке смягчить влияние высоких цен на домохозяйства.

Девять других крупных поставщиков электроэнергии и четыре крупных поставщика бытового газа в Японии, вероятно, также значительно снизят свои тарифы.

Правительство будет выплачивать субсидии в размере 2 йен за киловатт-час электроэнергии в июле и сентябре и 2,4 йен в августе, когда потребление электроэнергии обычно растёт из-за более активного использования кондиционеров.

На бытовой газ правительство будет тратить 8 йен за кубометр в июле и сентябре и 10 йен в августе.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме