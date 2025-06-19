Энергетическая компания TEPCO в июле снизит счета домохозяйств за электроэнергию
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Токио, 18 июня (Jiji Press). Ожидается, что Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. снизит тариф на электроэнергию для стандартного домохозяйства на 616 йен по сравнению с предыдущим месяцем до 8236 йен в июле, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Сокращение в основном обусловлено субсидиями, которые правительство Японии планирует предоставить в течение трёх месяцев, начиная со следующего месяца, для снижения счетов за электроэнергию и бытовой газ в попытке смягчить влияние высоких цен на домохозяйства.
Девять других крупных поставщиков электроэнергии и четыре крупных поставщика бытового газа в Японии, вероятно, также значительно снизят свои тарифы.
Правительство будет выплачивать субсидии в размере 2 йен за киловатт-час электроэнергии в июле и сентябре и 2,4 йен в августе, когда потребление электроэнергии обычно растёт из-за более активного использования кондиционеров.
На бытовой газ правительство будет тратить 8 йен за кубометр в июле и сентябре и 10 йен в августе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]