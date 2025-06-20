ЛДП обещает повысить заработную плату на 1 млн йен к 2030 финансовому году
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Токио, 19 июня (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии объявила о своей предвыборной платформе на предстоящих выборах в Палату советников, включающей обещание повысить заработную плату граждан примерно на 1 миллион йен к 2030 финансовому году.
Согласно платформе, ЛДП будет стремиться к номинальному повышению заработной платы на 3%, чтобы выполнить обещание. Она также усилит меры против нелегальных иностранных резидентов, пытаясь вернуть консервативных избирателей, которые отвернулись от партии.
В соответствии с заявлением премьер-министра Исибы Сигэру, сделанным ранее в этом месяце, платформа включает план предоставления всем гражданам денежных пособий в размере 20 000 йен и дополнительных 20 000 йен взрослым в домохозяйствах, освобождённых от уплаты налогов, и всем детям за счёт избыточных налоговых поступлений.
Партия будет стремиться увеличить номинальный валовой внутренний продукт Японии до 1000 триллионов йен к 2040 году и повысить средний личный доход как минимум на 50 процентов от нынешнего уровня.
Между тем, ЛДП не включила в программу снижение налога на потребление, к которому стремятся оппозиционные партии. «Снижение налога на потребление, как правило, выгоднее людям с более высокими доходами, а не тем, у кого доходы ниже», – заявил на пресс-конференции руководитель политики ЛДП Онодэра Ицунори.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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