Морской пехотинец США приговорён к 7 годам за сексуальное насилие на Окинаве

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Наха, префектура Окинава, 24 июня (Jiji Press). Окружной суд города Наха приговорил 22-летнего морского пехотинца США к семи годам тюремного заключения за недобровольную половую связь, приведшую к травме женщины в префектуре Окинава на юге Японии, в мае прошлого года.

Председательствующий судья Обата Кадзухико охарактеризовал поведение младшего капрала морской пехоты США Джамела Клейтона как «настолько опасное, что оно могло угрожать её жизни и было крайне злонамеренным».

Приговор сопоставим с запросом прокуроров о 10-летнем тюремном сроке для него. Во время суда Клейтон заявлял о своей невиновности, утверждая, что не пытался вступить в половую связь с женщиной или применить к ней насилие. Сторона защиты планирует обжаловать это решение.

Судья отметил, что показания женщины об инциденте были полностью обоснованными и обладали «конкретностью и реальностью, которые не могут быть получены ничем, кроме опыта».

Учитывая, что женщина немедленно сообщила о случившемся в полицию и через несколько часов отправила сообщение другу о случившемся, что совпало с её показаниями, председательствующий судья пришел к выводу, что показания женщины заслуживают доверия.

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