100 знаменитых замков Японии ®: замок Сюри, префектура Окинава
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Замок Сюри, префектура Окинава
- Время постройки: примерно XIV в.
- Первый владелец замка: неизвестен
- Основные достопримечательности: руины дворца Сэйдэн замка Сюри, каменные ворота Сонохян-утаки и др.
- Плата за вход: 400 йен (взрослые)
- Адрес: Okinawa-ken Naha-shi Shuri Tokura-cho 3
- Официальный вебсайт: Замковый парк Сюридзё (на японском языке)
Замок, символизирующий историю и культуру Окинавы
Точная дата постройки замка Сюри неизвестна, но говорят, что он был построен примерно в XIV веке как резиденция короля Тюдзан, объединившего королевство Рюкю. Внутренняя цитадель была завершена в начале XV века, а внешняя – в середине XVI века. Замок Сюри был королевским дворцом, там проживал король королевства Рюкю и его семья, а также он являлся административным центром королевства. Кроме того, это было также религиозное сооружение, в котором проводились ритуалы королевства Рюкю. Таким образом замок Сюри был средоточием и символом истории и культуры Окинавы.
Однако в 1870 году король был низложен, и королевство стало японской префектурой Окинава. Работы по реставрации дворца Сэйдэн замка Сюри начались в 1989 году, в 1992 году открылся парк замка Сюри и продолжалась реставрация замковых сооружений. В декабре 2000 года руины дворца Сэйдэн замка Сюри, каменные ворота Сонохян-утаки, через которые выходил король, чтобы молиться о безопасности страны, когда уходит, и королевская гробница Тамаудун (национальное достояние) были зарегистрированы как части объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю (преф. Окинава)». Однако отреставрированный дворец Сэйдэн в 2019 году сгорел, и в настоящее время ведутся работы по реконструкции, которые планируется завершить в 2026 году.
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Фотография к заголовку: Замок Сюри (PIXTA)