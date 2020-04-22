Монорельс «Юи-рейл» – комфортный способ перемещения по городу Наха на Окинаве
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Муниципальная монорельсовая линия на острове Окинава – это одновременно самая южная и самая западная железнодорожная линия в Японии. Местные жители ласково прозвали её «Юи-рейл». На местном диалекте «юи-мару» обозначает «помощь, взаимоподдержка», а «рейл» – это монорельсовая дорога. Монорельс отправляется прямо из аэропорта Наха, куда прибывают все желающие посетить Окинаву. Линия проходит через деловой район города, улицу Кокусай-дори, замок Сюридзё, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и другие популярные достопримечательности. Монорельсовая дорога позволяет быстро добраться до места назначения, избегая пробок на дорогах, при этом вы получаете возможность полюбоваться местными пейзажами с высокой эстакады.
Линия «Юи-рейл» протяжённостью 13 километров, соединяющая аэропорт Наха с замком Сюридзё, открылась в августе 2003 года. 1 октября 2019 года в эксплуатацию ввели четыре новые станции, и протяжённость линии от аэропорта до конечной станции «Тэдако Ураниси» увеличилась до 17 километров. Это обеспечило удобный доступ ко многим достопримечательностям, и для желающих осмотреть окрестности центральной части острова были введены специальные проездные билеты на 1 день (800 йен для взрослых, 400 йен для учащихся начальной школы) и на 2 дня (1400 йен/700 йен). Однодневный проездной действителен в течение 24 часов с момента покупки, поэтому им можно пользоваться часть следующего дня. Двухдневный проездной действителен в течение 48 часов. Для тех, кто планирует перемещаться не только по железной дороге, но и на автобусе, предусмотрен однодневный абонемент на два вида транспорта уан дэй паспорт (1000 йен для взрослых, 500 йен для учащихся начальной школы). В отличие от проездных на «Юи-рейл», этот абонемент действителен только в день покупки.
Конечная станция «Тэдако Ураниси»
Среди новых станций наиболее популярна конечная станция «Тэдако Ураниси», неподалёку от которой пролегает скоростная автострада «Окинава-до», ведущая в город Наго. На местном диалекте «тэдако» обозначает «солнце». Рядом с вокзалом расположена автостоянка на 1000 мест.
В 2024 году планируется открытие новой развязки Кодзи, обеспечивающей доступ на автостраду прямо с территории станции, а сейчас водители, желающие попасть на скоростную дорогу, пользуются развязкой Нисихара в пяти минутах езды от монорельса. Чтобы добраться в аэропорт или центральную часть города Наха, многие местные жители оставляют машину на стоянке «Тэдако Ураниси» и пересаживаются на поезд, чтобы не тратить время на ожидание в пробках.
Конечная станция монорельса популярна и среди туристов. Большинство курортных отелей расположены вдоль побережья между посёлком Онна в западной части острова и городом Наго на северной оконечности, поэтому почти все отдыхающие приобретают туристические пакеты, включающие аренду автомобиля. Во время пребывания на острове многие перемещаются исключительно на автотранспорте, рискуя попасть в пробку в центре Наха или потратить немало времени на поиски парковочного места. Если вы планируете прогулку по центру Наха, рекомендуем оставить машину на станции «Тэдако Ураниси» и воспользоваться монорельсом.
После завершения строительства автобусного терминала со станции будут отправляться экспрессы до мыса Мандзагэ и посёлка Онна в центральной части острова, а также аквариума «Тюрауми» в посёлке Мотобу на северо-западной оконечности.
Достопримечательности в окрестностях новых станций «Юи-рейл»
Следующая от конечной станции остановка называется «Урасоэ Маэда». До огромного замка Урасоэ гусуку всего 15 минут пешком. В XIV – начале XV века островом Окинава управляли три клана – Хокудзан, Тюдзан и Нандзан, и замок Урасоэ гусуку служил резиденцией для главного клана Тюдзан. В 1609 году во время вторжения клана Сацума многие строения сгорели. Впоследствии мавзолей Тамаудун был расширен, и в склепе Урасоэ Ёдорэ упокоился 7-й правитель государства Рюкю Сё Нэй (1564-1620). Во время Второй мировой войны японские войска использовали территорию замка в качестве оборонительного сооружения, поэтому большая часть строений и каменная ограда были разрушены. Сейчас руины отреставрированы, им присвоен статус исторического наследия.
На вершине холма неподалёку от станции «Кёдзука» находится могила Тамагусуку Тёкун – создателя традиционного танца кумиодори. Рельсы огибают курган, чтобы поезда не проезжали прямо над могилой. В 2010 году танец кумиодори был зарегистрирован в качестве нематериального наследия ЮНЕСКО, а в 2019 году отметил 300-летнюю годовщину. Танец можно увидеть на спектаклях кабугэки в Национальном театре Окинава.
Между станциями «Имиминэ» и «Сюридзё» находится магазин сладостей «Гибо-мандзю», основанный более ста лет назад. Сладости «но-мандзю», предназначенные для праздничных церемоний, – популярный сувенир района Сюридзё. Приставка «но» – это сокращённое слово носи (украшение для подарков). При покупке гибо-мандзю вам нарисуют букву «но» прямо на горячем пирожке.
Пострадавший от пожара замок Сюридзё – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
При осмотре достопримечательностей Окинавы нельзя не посетить станцию Сюридзё. В 15 минутах ходьбы от станции находится замок Сюридзё, в 2000 году внесённый в перечень Всемирного наследия Юнеско как часть наследия гусуку королевства Рюкю и связанных с ним памятников древнего царства. Неподалёку расположен мавзолей Тамаудун.
Замок Сюридзё стал центральной резиденцией королевства Рюкю после того, как правитель Сё Хаси в начале XV века объединил три княжества. Во время пожара 31 октября 2019 года было уничтожено 7 строений на территории 4800 кв. м, включая главное здание, южный и северный дворец. В настоящее время доступ на пострадавшую площадь ограничен, однако по мере проверки безопасности постепенно расширяется. Посетив замок Сюридзё, вы сможете внести вклад в его будущую реконструкцию.
Мавзолей Тамаудун, построенный в 1501 году, – это могила королевской династии Рюкю. Он расположен в 3 минутах ходьбы от ворот Сюрэймон замка Сюридзё. Каменное здание мавзолея выполнено в стиле дворца с крышей итабуки и окружёно мощным каменным забором.
Популярная среди туристов улица Кокусай-дори протяжённостью 1,6 км после войны получила прозвище «чудесная миля», – так быстро она восстанавливалась. Чтобы добраться до северной оконечности улицы, воспользуйтесь станцией «Макиси», если хотите начать с южной части – выходите на станции «Кэнтё-маэ». Здесь можно приобрести сувениры, а также отведать стейк из элитной говядины Окинава-гю и другие местные блюда.
Станция «Макиси» – ближайшая к рынку Макиси №1, предлагающему разноцветную рыбу, ноги и головы свиней и другие уникальные местные продукты. Царящая здесь атмосфера в стиле ретро была многим по душе, однако рынок закрыли на ремонт до марта 2022 года, а продавцы переехали во временное здание «Нигиваи Хироба» в 2 минутах ходьбы.
В 7 минутах ходьбы от станции «Асато» расположена ещё одна популярная достопримечательность – улица Цубоя Ятимун-дори. На окинавском диалекте ятимун – это «гончарные изделия». Местная посуда выглядит грубой и тяжёлой, с яркими узорами. Продукция часто продаётся в совмещённых с мастерскими магазинах, а в окрестных кафе её используют для подачи еды. В районе станции «Асато» немало ресторанов, предлагающих местные блюда из козлятины. Рекомендуем попробовать суп и сасими из козлятины – эти блюда практически не встречаются на остальной территории Японии.
Путешествие из конца в конец по линии «Юи-рейл» занимает около 40 минут, и каждая станция заслуживает пристального внимания. Например, станция «Оморомати» сообщается с крупным магазином беспошлинной торговли T Galleria Okinawa by DFS. На станции «Асахибаси» имеется автобусный терминал Наха, неподалёку расположен морской порт.
Весной 2020 года линию оборудовали терминалами для Suica и других электронных карточек, для удобства пассажиров планируется внедрить поезда из 3 вагонов. Желаем приятно провести время на Окинаве и воспользоваться монорельсом для комфортных перемещений по острову!
Автор репортажа, текста статьи и фотографий – Куроива Масакадзу (96BOX)
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