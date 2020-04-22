Монорельс «Юи-рейл» – комфортный способ перемещения по городу Наха на Окинаве

Путеводительпо Японии

Монорельсовая дорога – единственный надёжный способ избежать дорожных пробок в городе Наха. В октябре 2019 года состоялось открытие четырёх новых станций, обеспечивающих удобный доступ к туристическим достопримечательностям. Конечная станция расположена неподалёку от скоростной автомагистрали и оборудована просторной автостоянкой.

Муниципальная монорельсовая линия на острове Окинава – это одновременно самая южная и самая западная железнодорожная линия в Японии. Местные жители ласково прозвали её «Юи-рейл». На местном диалекте «юи-мару» обозначает «помощь, взаимоподдержка», а «рейл» – это монорельсовая дорога. Монорельс отправляется прямо из аэропорта Наха, куда прибывают все желающие посетить Окинаву. Линия проходит через деловой район города, улицу Кокусай-дори, замок Сюридзё, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и другие популярные достопримечательности. Монорельсовая дорога позволяет быстро добраться до места назначения, избегая пробок на дорогах, при этом вы получаете возможность полюбоваться местными пейзажами с высокой эстакады.



Эстакада линии «Юи-рейл»



Переход на станцию «Юи-рейл» из аэропорта Наха



Станция «Аэропорт Наха» – самая западная станция в Японии, а следующая остановка «Акаминэ» признана самой южной станцией

Линия «Юи-рейл» протяжённостью 13 километров, соединяющая аэропорт Наха с замком Сюридзё, открылась в августе 2003 года. 1 октября 2019 года в эксплуатацию ввели четыре новые станции, и протяжённость линии от аэропорта до конечной станции «Тэдако Ураниси» увеличилась до 17 километров. Это обеспечило удобный доступ ко многим достопримечательностям, и для желающих осмотреть окрестности центральной части острова были введены специальные проездные билеты на 1 день (800 йен для взрослых, 400 йен для учащихся начальной школы) и на 2 дня (1400 йен/700 йен). Однодневный проездной действителен в течение 24 часов с момента покупки, поэтому им можно пользоваться часть следующего дня. Двухдневный проездной действителен в течение 48 часов. Для тех, кто планирует перемещаться не только по железной дороге, но и на автобусе, предусмотрен однодневный абонемент на два вида транспорта уан дэй паспорт (1000 йен для взрослых, 500 йен для учащихся начальной школы). В отличие от проездных на «Юи-рейл», этот абонемент действителен только в день покупки.



Проездной на монорельс действителен в течение 24 часов, поэтому на нём указано время приобретения. При предъявлении проездного в замке Сюридзё, мавзолее Тамаудун и некоторых других достопримечательностях предоставляется скидка на входной билет

Конечная станция «Тэдако Ураниси»

Среди новых станций наиболее популярна конечная станция «Тэдако Ураниси», неподалёку от которой пролегает скоростная автострада «Окинава-до», ведущая в город Наго. На местном диалекте «тэдако» обозначает «солнце». Рядом с вокзалом расположена автостоянка на 1000 мест.

В 2024 году планируется открытие новой развязки Кодзи, обеспечивающей доступ на автостраду прямо с территории станции, а сейчас водители, желающие попасть на скоростную дорогу, пользуются развязкой Нисихара в пяти минутах езды от монорельса. Чтобы добраться в аэропорт или центральную часть города Наха, многие местные жители оставляют машину на стоянке «Тэдако Ураниси» и пересаживаются на поезд, чтобы не тратить время на ожидание в пробках.



Многоэтажная автостоянка на станции «Тэдако Ураниси». Ведётся строительство автобусного терминала и транспортной развязки

Конечная станция монорельса популярна и среди туристов. Большинство курортных отелей расположены вдоль побережья между посёлком Онна в западной части острова и городом Наго на северной оконечности, поэтому почти все отдыхающие приобретают туристические пакеты, включающие аренду автомобиля. Во время пребывания на острове многие перемещаются исключительно на автотранспорте, рискуя попасть в пробку в центре Наха или потратить немало времени на поиски парковочного места. Если вы планируете прогулку по центру Наха, рекомендуем оставить машину на станции «Тэдако Ураниси» и воспользоваться монорельсом.

После завершения строительства автобусного терминала со станции будут отправляться экспрессы до мыса Мандзагэ и посёлка Онна в центральной части острова, а также аквариума «Тюрауми» в посёлке Мотобу на северо-западной оконечности.



Автостоянка на конечной станции открыта с 5 утра до 1 часу ночи. Доступные цены на парковку (100 йен за час, 400 йен за день, 260 йен за ночь) позволяют оставить здесь машину на несколько дней



Тематический витраж «Солнце» на станции «Тэдако Ураниси»

Достопримечательности в окрестностях новых станций «Юи-рейл»

Следующая от конечной станции остановка называется «Урасоэ Маэда». До огромного замка Урасоэ гусуку всего 15 минут пешком. В XIV – начале XV века островом Окинава управляли три клана – Хокудзан, Тюдзан и Нандзан, и замок Урасоэ гусуку служил резиденцией для главного клана Тюдзан. В 1609 году во время вторжения клана Сацума многие строения сгорели. Впоследствии мавзолей Тамаудун был расширен, и в склепе Урасоэ Ёдорэ упокоился 7-й правитель государства Рюкю Сё Нэй (1564-1620). Во время Второй мировой войны японские войска использовали территорию замка в качестве оборонительного сооружения, поэтому большая часть строений и каменная ограда были разрушены. Сейчас руины отреставрированы, им присвоен статус исторического наследия.



Руины замка Урасоэ гусуку входят в состав разбитого на холмах парка Урасоэ. На местном диалекте «гусуку» – это «замок». Руины мощных каменных стен производят незабываемое впечатление



Западный мавзолей Урасукэ Ёдорэ – могила короля Эйсо (1229-1299). Слово «ёдорэ» обозначает «вечерний штиль», а закат на море в безветренную погоду отождествляется с раем

На вершине холма неподалёку от станции «Кёдзука» находится могила Тамагусуку Тёкун – создателя традиционного танца кумиодори. Рельсы огибают курган, чтобы поезда не проезжали прямо над могилой. В 2010 году танец кумиодори был зарегистрирован в качестве нематериального наследия ЮНЕСКО, а в 2019 году отметил 300-летнюю годовщину. Танец можно увидеть на спектаклях кабугэки в Национальном театре Окинава.



Железнодорожная линия бережно огибает тоннель Маэда, на крыше которого расположена могила Тамагусуку Тёкун



Могила Тамагусуку Тёкун, сложенная из шестиугольных каменных плит, похожа на панцирь черепахи

Между станциями «Имиминэ» и «Сюридзё» находится магазин сладостей «Гибо-мандзю», основанный более ста лет назад. Сладости «но-мандзю», предназначенные для праздничных церемоний, – популярный сувенир района Сюридзё. Приставка «но» – это сокращённое слово носи (украшение для подарков). При покупке гибо-мандзю вам нарисуют букву «но» прямо на горячем пирожке.



Магазин «Гибо-мандзю» раньше находился в районе Сюридзёгибо-тё



Пирожок но-мандзю с начинкой из сладковатой бобовой пасты. На Окинаве пирожки мандзю заворачивают в саннин – листья многолетнего растения альпиния и готовят на пару

Пострадавший от пожара замок Сюридзё – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

При осмотре достопримечательностей Окинавы нельзя не посетить станцию Сюридзё. В 15 минутах ходьбы от станции находится замок Сюридзё, в 2000 году внесённый в перечень Всемирного наследия Юнеско как часть наследия гусуку королевства Рюкю и связанных с ним памятников древнего царства. Неподалёку расположен мавзолей Тамаудун.

Замок Сюридзё стал центральной резиденцией королевства Рюкю после того, как правитель Сё Хаси в начале XV века объединил три княжества. Во время пожара 31 октября 2019 года было уничтожено 7 строений на территории 4800 кв. м, включая главное здание, южный и северный дворец. В настоящее время доступ на пострадавшую площадь ограничен, однако по мере проверки безопасности постепенно расширяется. Посетив замок Сюридзё, вы сможете внести вклад в его будущую реконструкцию.

Мавзолей Тамаудун, построенный в 1501 году, – это могила королевской династии Рюкю. Он расположен в 3 минутах ходьбы от ворот Сюрэймон замка Сюридзё. Каменное здание мавзолея выполнено в стиле дворца с крышей итабуки и окружёно мощным каменным забором.



Элегантные ворота Сюрэймон на входе в замок Сюридзё. На табличке надпись «На Рюкю почитают этикет»



В замке Сюридзё имеется множество ворот и каменных стен. При укладке стен на Окинаве использовали континентальный метод, поэтому они заметно отличаются от стен на других островах японского архипелага. На фото – ворота Рококу («водяные часы»). В древности время определяли по объёму воды, капающей из установленной на башне бочки



Ворота Хосин-мон перед главным зданием замка Сюридзё тоже пострадали от пожара. По состоянию на январь 2020 года посетители допускаются в сад Ситянуна и могут осмотреть 80% территории замка



Главное здание замка Сюридзё до пожара



Мавзолей Тамаудун, гробница второй династии Сё. Площадь исторического наследия достигает 2442 кв. м

Популярная среди туристов улица Кокусай-дори протяжённостью 1,6 км после войны получила прозвище «чудесная миля», – так быстро она восстанавливалась. Чтобы добраться до северной оконечности улицы, воспользуйтесь станцией «Макиси», если хотите начать с южной части – выходите на станции «Кэнтё-маэ». Здесь можно приобрести сувениры, а также отведать стейк из элитной говядины Окинава-гю и другие местные блюда.

Станция «Макиси» – ближайшая к рынку Макиси №1, предлагающему разноцветную рыбу, ноги и головы свиней и другие уникальные местные продукты. Царящая здесь атмосфера в стиле ретро была многим по душе, однако рынок закрыли на ремонт до марта 2022 года, а продавцы переехали во временное здание «Нигиваи Хироба» в 2 минутах ходьбы.



Улица Кокусай-дори – рай для гурманов и охотников за местными сувенирами



На рынке Макиси можно купить яркую местную рыбу, попросить продавца приготовить её и съесть прямо на месте

В 7 минутах ходьбы от станции «Асато» расположена ещё одна популярная достопримечательность – улица Цубоя Ятимун-дори. На окинавском диалекте ятимун – это «гончарные изделия». Местная посуда выглядит грубой и тяжёлой, с яркими узорами. Продукция часто продаётся в совмещённых с мастерскими магазинах, а в окрестных кафе её используют для подачи еды. В районе станции «Асато» немало ресторанов, предлагающих местные блюда из козлятины. Рекомендуем попробовать суп и сасими из козлятины – эти блюда практически не встречаются на остальной территории Японии.



Старинные дома и магазинчики на улице Ятимун-дори



Запах у яги-саси (сасими из козлятины) немного специфический, однако, попробовав это блюдо, можно и пристраститься

Путешествие из конца в конец по линии «Юи-рейл» занимает около 40 минут, и каждая станция заслуживает пристального внимания. Например, станция «Оморомати» сообщается с крупным магазином беспошлинной торговли T Galleria Okinawa by DFS. На станции «Асахибаси» имеется автобусный терминал Наха, неподалёку расположен морской порт.

Весной 2020 года линию оборудовали терминалами для Suica и других электронных карточек, для удобства пассажиров планируется внедрить поезда из 3 вагонов. Желаем приятно провести время на Окинаве и воспользоваться монорельсом для комфортных перемещений по острову!



В преддверии притока туристов планируется внедрить поезда из 3 вагонов



Станция монорельса сообщается с аэропортом Наха, поэтому многие прилетающие на Окинаву туристы начинают своё знакомство с островом с помощью «Юи-рейл»

Автор репортажа, текста статьи и фотографий – Куроива Масакадзу (96BOX)

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