Депутат Хасимото Сэйко стала первой женщиной на посту президента Японского олимпийского комитета

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Токио, 26 июня (Jiji Press). Депутат и бывшая олимпийская чемпионка Хасимото Сэйко была избрана на пост президента Олимпийского комитета Японии и станет первой женщиной на посту руководителя этой организации.

60-летняя Хасимото, которая возглавляла оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, проведенных в 2021 году, будет занимать эту должность два года.

На пресс-конференции Хасимото заявила, что для неё «большая честь» быть первой женщиной на посту главы ЯОК.

«Я возьмусь за дело и выполню свои обязанности, не забывая о своей первоначальной резолюции», – заявила Хасимото член Палаты советников, верхней палаты парламента.

По данным ЯОК, Хасимото получила большинство голосов от членов Исполнительного совета на заседании 26 июня, победив двух конкурирующих кандидатов. Впервые президент ЯОК был определён голосованием с тех пор, как организация стала независимой от предшественника, Японской спортивной ассоциации, в 1989 году.

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