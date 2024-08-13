Закрытие Олимпиады в Париже; Япония заняла 3-е место по золотым медалям
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Париж, 11 августа (Jiji Press). Олимпийские игры в Париже завершились вечером 11 августа церемонией закрытия на стадионе «Стад де Франс» недалеко от французской столицы, и этим закончились 17-дневные соревнования.
В качестве знаменосцев делегации Японии на церемонии выступили метательница копья Китагути Харука, которая 10 августа стала первой японкой, завоевавшей олимпийское золото в легкой атлетике, и Накараи Сигэюки, известный как B-Boy Shigekix, занявший четвёртое место в мужском брейкинге.
Япония завоевала 20 золотых медалей, заняв третье место среди более чем 200 стран и регионов, участвовавших в Парижских играх, после США и Китая, которые завоевали по 40 золотых медалей.
Общее количество медалей Японии составило 45, включая 12 серебряных и 13 бронзовых. Общий счёт и общее количество золотых медалей стали наивысшими для Японии на зарубежных Олимпиадах. Япония заняла шестое место среди всех участников в общем медальном рейтинге.
Японские фехтовальщики совершили прорыв, завоевав пять медалей, включая два золота. Команда по борьбе стала лидером по количеству медалей в Японии, завоевав 11 медалей, включая восемь золотых. Японская команда по скейтбордингу продолжила свой успех с предыдущей Олимпиады в Токио, завоевав два золота и два серебра в Париже.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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