Премьер-министр Иcиба на выставке Osaka Expo призвал людей задуматься о будущем
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Осака, 3 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру в своей речи на церемонии, посвящённой Дню Японии на Всемирной выставке в западном городе Осака, призвал людей задуматься о будущем.
«Я надеюсь, что этот день станет (для людей) таким днём, чтобы задуматься о будущем, в котором они будут идти вместе с Японией, и о пути к этой надежде», – сказал Исиба, почётный председатель Expo.
Наследный принц Акисино, почётный президент Expo, сказал в своей речи: «Я хочу, чтобы люди, которые поведут за собой следующее поколение, имели возможность встретиться с людьми и культурами по всему миру и углубить свои представления о мире и будущем».
После церемонии состоялись творческие выступления, сочетающие различные проявления японской культуры, включая церемониальную придворную музыку гагаку и комиксы манга. Парад с участием таких персонажей, как Hello Kitty от Sanrio Co. и Kumamon из префектуры Кумамото, прошёл под Большим кольцом, огромной деревянной конструкцией, которая является символом Expo.
По данным организатора выставки, Японской ассоциации Всемирной выставки 2025 года, по состоянию на 2 июля с момента её открытия 13 апреля выставку посетили около 8,9 млн человек.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]