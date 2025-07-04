Премьер-министр Иcиба на выставке Osaka Expo призвал людей задуматься о будущем

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Осака, 3 июля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру в своей речи на церемонии, посвящённой Дню Японии на Всемирной выставке в западном городе Осака, призвал людей задуматься о будущем.

«Я надеюсь, что этот день станет ​​(для людей) таким днём, чтобы задуматься о будущем, в котором они будут идти вместе с Японией, и о пути к этой надежде», – сказал Исиба, почётный председатель Expo.

Наследный принц Акисино, почётный президент Expo, сказал в своей речи: «Я хочу, чтобы люди, которые поведут за собой следующее поколение, имели возможность встретиться с людьми и культурами по всему миру и углубить свои представления о мире и будущем».

После церемонии состоялись творческие выступления, сочетающие различные проявления японской культуры, включая церемониальную придворную музыку гагаку и комиксы манга. Парад с участием таких персонажей, как Hello Kitty от Sanrio Co. и Kumamon из префектуры Кумамото, прошёл под Большим кольцом, огромной деревянной конструкцией, которая является символом Expo.

По данным организатора выставки, Японской ассоциации Всемирной выставки 2025 года, по состоянию на 2 июля с момента её открытия 13 апреля выставку посетили около 8,9 млн человек.

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