Япония создаст координационный центр по борьбе с преступностью среди иностранцев
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Токио, 8 июля (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Исиба Сигэру на совещании министров 8 июля объявил о создании на следующей неделе в Секретариате кабинета министров координационной организации для скоординированной борьбы с преступлениями среди иностранных резидентов. Он заявил: «Под руководством этого координационного центра мы будем комплексно реализовывать различные меры по созданию упорядоченного общества сосуществования с иностранцами» — и поручил соответствующим министрам проработать конкретные меры.
Генеральный секретарь кабинета министров Хаяси Ёсимаса на состоявшейся затем пресс-конференции отметил, что для экономического роста необходимо использовать иностранную рабочую силу, но при этом указал: «Возникают ситуации, когда граждане испытывают тревогу и чувство несправедливости из-за преступлений и правонарушений со стороны части иностранцев, а также злоупотреблений различными государственными системами».
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