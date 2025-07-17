2025 POLLS: партии борются с ложной информацией в социальных сетях

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Токио, 16 июля (Jiji Press). Правящая и оппозиционные партии Японии, используя социальные сети в своих кампаниях по выборам в Палату советников, которые состоятся 20 июля, сталкиваются с трудностями в борьбе с публикациями, распространяющими ложную информацию.

После того как парламентские обсуждения по этому вопросу были отложены в ходе очередной сессии парламента этого года, завершившейся в прошлом месяце, противодействие дезинформации и искажению информации было возложено на партии и операторов социальных сетей.

Недавно в социальных сетях распространился пост с видео, в котором ложно утверждается, что премьер-министр Исиба Сигэру, возглавляющий правящую Либерально-демократическую партию, якобы «угрожал» ведущему новостей, предупредив его не связываться с ним, во время рекламной паузы в программе Nippon Television Network Corp. 1 июля.

Японский Центр проверки фактов, некоммерческая организация, созданная для проверки фактов в интернете, пришла к выводу, что публикация ложная, и видео основано на смонтированных кадрах.

Действующий депутат верхней палаты парламента от главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии, участвующей в выборах, выступил в социальных сетях с критикой видеоролика на YouTube, заявив, что сгенерированный искусственным интеллектом голос, похожий на голос кандидата, произносит то, что на самом деле не было сказано.

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