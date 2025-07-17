Число иностранных туристов в Японии рекордными темпами превысило 20 млн человек

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Токио, 16 июля (Jiji Press). По оценкам, число иностранных туристов, посетивших Японию в первой половине 2025 года, достигло 21 518 100 человек, преодолев рубеж в 20 миллионов рекордными темпами, сообщила Национальная туристическая организация Японии.

Показатель за январь-июнь вырос на 21,0 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему способствовал рост числа туристов, в основном из Китая, особенно в период празднования Лунного Нового года в этой стране и сезона цветения сакуры в Японии.

Между тем, предварительный отчет Японского агентства по туризму показал, что объём потребления среди иностранных туристов в Японии в апреле-июне вырос на 18,0% в годовом исчислении до 2525 млрд йен.

Только в июне число иностранных туристов выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 3 377 800 человек, достигнув самого высокого уровня за месяц, согласно данным JNTO. Число туристов из Юго-Восточной Азии, Европы и США увеличилось во время школьных каникул.

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