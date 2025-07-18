Туризм, основанный на впечатлениях, – ключ к стимулированию потребления иностранных туристов в Японии
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Токио, 17 июля (Jiji Press). В условиях изменения потребительского поведения иностранных туристов, развитие туризма, основанного на впечатлениях, и предложение услуг по размещению с добавленной стоимостью являются ключевыми факторами для дальнейшего стимулирования потребления иностранных туристов в Японии.
По оценкам, число иностранных туристов, посетивших Японию в январе-июне, достигло рекордного уровня в 21 518 100 человек, преодолев отметку в 20 миллионов самыми быстрыми темпами за всю историю. Результаты исследования подчеркнули популярность Японии как туристического направления.
Однако модели потребления этих посетителей меняются, поскольку их энтузиазм в отношении приобретения предметов роскоши, по-видимому, ослабевает.
По данным предварительного отчёта Японского агентства по туризму, объём потребления иностранных туристов в Японии в апреле-июне вырос на 18,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2525 млрд йен, однако доля расходов на покупки снизилась.
В мае объёмы продаж товаров без уплаты налогов в универмагах для приезжающих туристов упали примерно на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зафиксировав снижение третий месяц подряд, что стало следствием вялых продаж таких товаров, как сумки люксовых брендов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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