Бывшие жители Северных территорий провели поминальные службы по предкам на корабле
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Саппоро, 21 июля (Jiji Press). Бывшие жители удерживаемых Россией островов, на которые претендует Япония, уже четвёртый год подряд проводят поминальную службу по своим предкам в море, поскольку по-прежнему не могут посетить эти острова.
Мероприятие, состоявшееся 20 июля, стало первым из семи подобных мероприятий, запланированных на период с июля по август.
Бывшие жители островов, называемых в Японии Северными территориями, не могут вернуться в свои родные места, поскольку программы обмена между двумя странами были приостановлены из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
20 июля в церемонии приняли участие 46 человек, включая бывших островитян и их семьи. Поминальная церемония состоялась около 14:00 на борту обменного судна «Этопирика», прибывшего к острову Кунасири, входящему в состав Северных территорий.
84-летний Мацумото Юдзо с острова Эторофу, также одного из островов, на которые претендует Япония, выразил глубокое разочарование в связи с невозможностью посетить Северные территории.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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