Весной 2026 года в Токио откроется тематический парк покемонов

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Токио, 23 июля (Jiji Press). Компания Pokemon Co. объявила, что следующей весной в Токио откроется первый постоянный объект, где посетители смогут погрузиться в мир популярных в Японии Pocket Monster (Pokemon).

Парк развлечений PokePark Kanto будет построен в парке развлечений «Ёмиуриленд» в районе Инаги, пригороде японской столицы. Билеты начнут продавать осенью этого года.

Открытая территория площадью 2,6 гектара, состоящая из зон «Лес» и «Город», позволит гостям искать персонажей покемонов и покупать соответствующие товары, а также любоваться парадами.

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