Губернаторы префектур в Японии призывают к созданию многокультурного общества

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Токио, 24 июля (Jiji Press). Губернаторы префектур Японии выступили с заявлением, в котором пообещали стремиться к созданию многокультурного общества, отвергая при этом эксклюзивизм и ксенофобию.

Губернаторы также призвали к межпартийным усилиям по построению государства, отметив, что народу страны необходимо долгосрочное видение будущего.

Декларация была принята на заседании Национальной ассоциации губернаторов в северо-восточном городе Аомори после того, как правящая коалиция Либерально-демократической партии и Комэйто потеряла большинство в Палате советников на выборах 20 июля.

В декларации были высказаны протесты против мер, которые переложат долги на будущие поколения, таких как снижение налогов без альтернативных источников финансирования.

В свете распространения дезинформации и обмана в социальных сетях было высказано пожелание создать систему, которая позволит людям принимать участие в политической деятельности на основе достоверной информации.

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