Японские истребители в апреле-июне поднимались в воздух для противодействия нарушениям воздушного пространства 157 раз

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Токио, 24 июля (Jiji Press). Истребители Сил самообороны Японии в период с апреля по июнь 157 раз поднимались в воздух для противодействия возможному вторжению в воздушное пространство, сообщило Министерство обороны.

Вылеты по тревоге были в основном вызваны действиями китайских и российских самолетов. Количество вылетов по тревоге против российских самолетов было вторым по величине с 2013 финансового года, и министерство по-прежнему считает этот показатель высоким.

По данным министерства, количество вылетов по тревоге против китайских самолётов выросло на 17 по сравнению с предыдущим годом и составило 122, что составляет около 78% от общего числа. Количество вылетов по тревоге против российских самолётов составило 32, что на 20 меньше.

В мае китайский вертолёт вторгся в воздушное пространство Японии, взлетев с корабля береговой охраны, который вошёл в японские воды у островов Сэнкаку в самой южной префектуре Окинава. На острова в Восточно-Китайском море, находящиеся под управлением Японии, претендует Китай.

Было подтверждено более 1300 взлетов и посадок истребителей и других самолётов на китайских авианосцах, выдвигавшихся в Тихий океан из Восточно-Китайского моря.

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