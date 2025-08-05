Глава МИД Японии пообещал продолжать поддержку Украины

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Токио, 4 августа (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Ивая Такэси заверил, что Токио продолжит поддерживать Украину, на которую напала Россия.

На встрече с находящимся с визитом вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой Ивая заявил, что Япония продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе с партнёрами по «Большой семёрке», чтобы поддержать усилия Украины по достижению справедливого и прочного мира.

Качка ответил, что Украина надеется на углубление отношений с Японией, в том числе за счёт участия в конференции по разминированию, которая состоится в Токио в октябре. Он также обратился к Японии с просьбой о дополнительном сотрудничестве в сфере обороны.

Во встрече принял участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, с которым Ивая позже в тот же день провёл рабочий ужин.

Качка посещает Японию, чтобы принять участие в праздновании «национального дня» Украины 5 августа на Всемирной выставке в городе Осака.

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