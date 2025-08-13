Бывший экономист МВФ советует Японии укреплять связи с другими странами для защиты от непредсказуемой политики США

Новости

Адриана Райнеке

Вашингтон, 12 августа (Jiji Press). Бывший главный экономист Международного валютного фонда Морис Обстфельд посоветовал Японии укреплять сотрудничество с азиатскими и европейскими странами, учитывая нарушения мирового экономического и финансового порядка, вызванные политикой США.

В недавнем интервью Jiji Press Обстфельд выразил обеспокоенность тем, что администрация президента Дональда Трампа приняла политические меры, включая высокие тарифы и налоговое законодательство, которые увеличивают федеральный долг и непредсказуемость, тем самым подрывая доверие к доллару.

Он также заявил, что подобные действия побуждают торговых партнёров углублять интеграцию со странами, не связанными с Соединёнными Штатами. «В конечном итоге странам будет казаться привлекательным переориентировать свои торговые связи на более глубокую интеграцию с другими торговыми партнёрами, просто чтобы защитить себя от непредсказуемой политики США», – пояснил Обстфельд.

Заглядывая вперед, Обстфельд заявил: «Мир еще долго не вернётся, если вообще вернётся, к тому состоянию, в котором он был до 2017 года», когда пришла к власти первая администрация Трампа.

