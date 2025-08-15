Мастер японской чайной церемонии Сэн Гэнсицу скончался в возрасте 102 лет

Новости

Токио, 14 августа (Jiji Press). Сэн Гэнсицу, главный мастер японской школы чайной церемонии Урасэнкэ, скончался 14 августа в возрасте 102 лет.

Сэн, уроженец города Киото, ставший главным мастером в 1964 году, в 1997 году получил Японский орден культуры за свои усилия по углублению и модернизации традиционной чайной церемонии.

Передав в 2002 году титул главного мастера своему сыну, Сэн посвятил себя продвижению японской культуры за рубежом, проводя уроки чайной церемонии в университетах по всему миру.

У него были тесные отношения с покойным бывшим президентом Южной Кореи Ким Дэ Чжуном и демократическим лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи, а во время его поездки в Японию он готовил чай для британского принца Уильяма.

Сэн проходил подготовку в качестве пилота-смертника (камикадзэ) во время Второй мировой войны, а в послевоенное время проводил чайные церемонии за рубежом, чтобы почтить память жертв войны и помолиться за мир, придерживаясь философии «мира через чашку чая».

