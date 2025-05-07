Иллюстрированный путеводитель по миру традиционных японских чайных домиков

Японские чайные домики – это поистине уникальные сооружения. Недавно вышедшая книга необычного дуэта энтузиастов чайной церемонии рассказывает о множестве чайных павильонов Японии. Этот увлекательный путеводитель знакомит читателя с очарованием и историей этих уникальных пространств, столетия назад распространившихся с лёгкой руки Сэн-но Рикю.

Уникальность крошечных чайных домиков Японии

Писатель Фудзимори Тэрунобу, почётный профессор Токийского университета, родился в префектуре Нагано в 1946 году. Авторитет в области всемирной истории архитектуры, он также известен своими собственными уникальными архитектурными проектами. Фудзимори хорошо разбирается в садо (чайной церемонии), среди его предыдущих работ – «Исследование чайных домиков Фудзимори Тэрунобу» (Фудзимори тэрунобу-но тясицу-гаку).

Его соавтор, фотомодель Хана, выросла в Йокогаме и с 17 лет работает в модельном бизнесе. Она начала практиковать чайную церемонию в 2016 году и опубликовала несколько книг, в том числе «Сегодня – ещё один хороший день для практики» (Кё мо о-кэйко биёри). Она изучала историю искусств в токийском Софийском университете и была назначена послом по связям с общественностью программы «Национальные сокровища Японии».

Двое авторов объединили свои усилия и за полтора года посетили 21 чайный домик в девяти префектурах Японии. Их книга, написанная в виде диалога, возникла из серии статей, опубликованных в ежемесячном журнале «Нагоми» с мая 2022 по декабрь 2023 года. Она включает в себя множество цветных фотографий чайных домиков, обычно закрытых для публики, создавая эффект присутствия и позволяя читателю почувствовать их атмосферу.

Во введении Фудзимори пишет: «Вы можете обыскать весь мир, но японские чайные домики тясицу – единственный тип зданий в истории мировой архитектуры, предназначенный исключительно для чаепития».

Легендарный мастер чайной церемонии Сэн-но Рикю (1522-1591) создал эту особую архитектурную форму специально для того, чтобы приглашать в них гостей на чашечку чая маття. Источником вдохновения для этих домиков послужили хижины отшельников с соломенными крышами, но Рикю сделал их ещё меньше, размером до 4,5 татами (примерно 7-8 кв.м), а иногда и меньше.

Тайан – крошечный чайный домик на 2 татами, созданный Рикю – до сих пор сохранился в посёлке Оямадзаки (префектура Киото). Старейший из сохранившихся чайных домиков Рикю, воплощающий его идеалы, Таян считается национальным достоянием. Говорят, что Рикю построил его специально для своего близкого друга (на тот момент), самурая и даймё Тоётоми Хидэёси (1537-1598). Чайная церемония Рикю была основана на принципах дзэн-буддизма, поэтому чайный домик представлял собой замкнутое пространство, предназначенное для погружения в себя.

Дзёан: чайный домик брата Оды Нобунаги

Первая остановка авторов – Уракуэн, традиционный сад в городе Инуяма, префектура Айти, где находится чайный павильон Дзёан, признанный национальным достоянием. Он был построен ведущим учеником Рикю, Одой Нагамасу, также известным как Уракусай (1547-1621), который родился во владениях Овари (сейчас – префектура Айти).

По словам Фудзимори, хотя Уракусай и был младшим братом военачальника Оды Нобунаги, он был «не слишком хорошим бойцом и предпочитал мир чая и искусства». Архитектура Дзёан отличается множеством самобытных деталей, таких, примеру, как дизайн высоко расположенных окон. Хана отмечает, что этот чайный павильон «отражает эксцентричность Уракусая».

Первоначально он был построен в Сёдэн-ин, при монастыре Кэнниндзи, в районе Хигасияма в Киото, как место уединения от мира. В эпоху Мэйдзи (1868-1912) его купили богатые купцы из семьи Мицуи, а в 1972 году он был перенесён в Уракуэн. Любопытно, что имя Дзёан происходит от христианского имени, которое Уракусай получил при крещении – Джон.

Чайный домик с купальней

В 1591 году Рикю впал в немилость и Хидэёси приказал ему совершить сэппуку. Сигурэтэй и Каракасатэй, чайные домики, построенные Хидэёси в его замке в Фусими, теперь находятся в монастыре Кодайдзи в районе Хигасияма в Киото. Нэдзикаго-но сэки, чайный домик в виде соломенной хижины, возведён в поместье главного вассала клана Овари. Он был перевезён в художественный музей Сёва в Нагое (где, к сожалению, он обычно не доступен для посетителей). Кокюан, расположенный в Кётанабэ, Киото, был последней резиденцией дзэнского священника периода Муромати (1333-1568) Иккю Содзюна (1394-1481).



Чайный домик Сигурэтэй в храме Кодайдзи (© Pixta)

Каждый из чайных домиков, представленных в книге, имеет свою интересную историю. Сёкадо Сёдзё, монах храма Ивасидзуми Хатимангу в начале периода Эдо, удалившись от дел, построил чайный домик Сёкадо в Хатимане, Киото. Из книги можно узнать, что в 1933 году в нём принял участие в чайной церемонии основатель «Киттё», роскошного ресторана японской кухни рётэй. Он был настолько впечатлён шкатулкой с четырьмя отделениями, в которой подавались сладости, что создал знаменитый комплексный обед в коробке, Сёкадо-бэнто, который до сих можно заказать в этом ресторане.

Авторы даже посетили Кандэнъан чайный домик с купальней в Мацуэ, Симанэ. Он был построен местным даймё Мацудайрой Харусато (1751-1818) по прозвищу Фумайко для семьи Аридзава, его главных вассалов. К нему примыкала парная баня, где вода выливалась на раскалённые камни.



Чайная комната Мэймэйан в Мацуэ, Симанэ, построенная Мацудайрой Харусато (© Pixta)

Прогрессивный дизайн для традиционной чайной церемонии

Авторы завершили путешествие в Тино, Нагано, родном городе Фудзимори, где он построил уникальный комплекс из четырёх чайных домиков. Гоан – это небольшой павильон площадью 4,5 татами, куда можно подняться по лестнице, а другой чайный домик, Сора Тобу Доробунэ, подвешен на тросах на высоте 3,5 м над землёй. Можно сказать, что это чайные комнаты XXI века, рождённые богатым воображением Фудзимори.

Чайные павильоны не всегда были крошечными домиками «на 2 циновки». Несмотря на то, что Уракусай был учеником Рикю, он расходился в этом вопросе со своим учителем, полагая, что такие комнаты слишком тесны для гостей. В этой книге также можно найти достаточно много примеров более просторных павильонов.

Завершая «паломничество» по чайным домикам Японии, Хана размышляет о своих открытиях: как далеко чайные павильоны ушли от миниатюрного Таяна Сэн-но Рикю, спланированного так, чтобы ничего не отвлекало внимание гостей от чашки чая? Вернутся ли они в будущем к идеалу Рикю? Путешествие с Фудзимори стало для неё важным опытом, открывшим новое понимание чайной церемонии садо.

Далёкое прошлое сохраняется в пламени очага

Фудзимори считает, что огонь – это сердце чайной комнаты. В чайных домиках Рикю всегда был очаг, где можно было раздуть горячие угли и вскипятить воду. Автор делится уникальной интерпретацией истории японской архитектуры и её связи с чайными домиками.

Подобно землянкам периода Дзёмон (ок. 10 000–300 гг. до н.э.), в японских домах минка в центре всегда был очаг, где люди готовили пищу и вокруг вращалась жизнь. Затем, в период Яёй (ок. 300 г. до н.э. –300 г. н.э.), когда появились жилища поднятым полом, и в более поздний период Хэйан (794-1185 гг.), когда дворцовая архитектура и стиль сёин-дзукури использовались для военных и храмовых резиденций, очаг, за которым ухаживали слуги, был перенесён из дома в отдельное, более низкое помещение с земляным полом. Тогда слуги готовили чай в отдельной комнате и подавали его гостям хозяина.

Рикю совершил переворот, сам разводя огонь и готовя чай. В этом отношении очаги, используемые в чайных комнатах, можно рассматривать как своего рода возвращение к более древнему укладу эпохи Дзёмон.

Рикю произвёл культурную революцию в крошечном пространстве чайной комнаты: ему приписывают изобретение ваби-тя – стиля приготовления чая, который подчёркивает простоту и утончённую духовность. Однако в уединённых домиках, используемых для чаепитий, скорее всего, также велись тайные дискуссии и плелись политические интриги. Хотя в прошлом чайные домики посещали в основном мужчины, сейчас в них часто можно встретить женщин. В этой книге Хана открывает дверь в мир чайных домиков, где царит дух свободы.

Путешествие по японским чайным домикам тясицу Автор: Фудзимори Тэрунобу и Хана

Опубликовано издательством «Танкося» в сентябре 2024 г.

ISBN: 978-4-473-04642-0

Фотография к заголовку: © «Танкося»