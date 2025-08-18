Генеральный секретарь ООН Гутерриш посетит Японию для участия в конференции TICAD 9

Новости

Нью-Йорк, 15 августа (Jiji Press). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Японию для участия в предстоящей Девятой Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD 9), сообщила Организация Объединённых Наций.

По словам Стефана Дюжаррика, пресс-секретаря лидера ООН, Гутерриш подчеркнёт важность TICAD.

В своем выступлении на церемонии открытия TICAD 9, которая пройдет в Йокогаме в течение трёх дней, Гутерриш скажет, что TICAD – это форум, призванный подчеркнуть потенциал Африки, в частности, её самое молодое население в мире и богатые природные ресурсы, сообщил Дюжаррик.

После участия в конференции Гутерриш планирует посетить Всемирную выставку в городе Осака на западе Японии.

