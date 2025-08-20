На Окинаве открылся тематический парк Junglia Okinawa

Новости

Накидзин, префектура Окинава, 19 августа (Jiji Press). 25 июля в северном регионе Янбару префектуры Окинава, самой южной части Японии, открылся крупномасштабный парк развлечений на природную тематику Junglia Okinawa, цель которого – оживить местную экономику и туризм.

«Junglia – это не парк развлечений, сделанный из железа и бетона», – сказал Мориока Цуёси, генеральный директор Katana Inc., маркетинговой компании из города Осака, которая спроектировала парк.

Парк, расположенный между деревней Накидзин и городом Наго, демонстрирует природу Ямбару. Местные жители рассчитывают, что парк привлечёт туристов на север Окинавы, который они, как правило, мало посещают.

По оценкам Миямото Кацухиро, почётного профессора Университета Кансай в Суйта, префектура Осака, и других, парк окажет экономическое влияние в размере 6808 млрд йен и создаст 880 000 рабочих мест в течение следующих 15 лет.

Чтобы избежать проблем с пробками на прилегающих дорогах, парк планирует запустить бесплатные автобусы-шаттлы. Правительство префектуры Окинава также примет меры, включая расширение дорог.

