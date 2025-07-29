Тематический парк Junglia Okinawa в лесах Ямбару: захватывающие приключения на природе с джунгли-круизами и воздушными прогулками!

Путеводительпо Японии

25 июля открылся инновационный тематический парк в субтропических лесах Ямбару на Окинаве. От экстремальных аттракционов, мчащих посетителей сквозь джунгли и уносящих в воздух, до ресторанов с видом на величественные пейзажи и спа в тропическом стиле – здесь можно насладиться дикой природой всеми органами чувств.

Дух приключений в настоящих джунглях

Национальный парк Ямбару, включённый в список объектов Всемирного природного наследия в 2021 году, защищает уникальную экосистему на севере главного острова Окинавы. Расположенный к юго-западу от него полуостров Мотобу представляет собой популярную туристическую зону с живописными пляжами, аквариумом «Тюрауми» – лидером по посещаемости в стране, и замком Накидзин – объектом Всемирного культурного наследия.

25 июля у входа в эту зону появилась новая достопримечательность – JUNGLIA OKINAWA.

Концепция парка – «активный отдых», позволяющий испытать волнение от погружения в джунгли, роскошь наслаждения великолепными видами и дающий максимальное чувство свободы. В отличие от традиционных искусственных тематических парков, его главное преимущество – динамичное взаимодействие с природой в первозданном лесу.



Вверху: символическое гигантское дерево, встречающее гостей у входа, состоит из типичных для Окинавы растений. Внизу: сохранился и баньян, который изначально рос на территории парка



Вид со смотровой площадки Infinity Terrace

Парк «Джунглия Окинава» раскинулся в горной долине между городом Наго и деревней Накидзин на территории площадью 60 гектаров. Территория, ранее служившая полем для гольфа, на 30% покрыта девственными лесами, а после дополнительной высадки 37 504 деревьев превратилась в богатый природой курорт.

Пройдя сквозь лес, вы внезапно попадаете на террасу с панорамным видом на весь парк. Среди бескрайней зелени выделяется гигантская сфера HORIZON BALLOON. Это один из самых впечатляющих аттракционов, откуда с высоты 200 м над землёй открывается потрясающий вид на величественные джунгли и линию горизонта.



По обширной территории парка курсирует автобус TAM TAM TRAM, стилизованный под старинный поезд



Поднять тост в воздушном шаре, любуясь лесом и горизонтом, – это поистине роскошный отдых

Слева от смотровой площадки из-за крон деревьев внезапно показывается голова плезиозавра. Эта территория относится к зоне DINOSAUR SAFARI, где можно мчаться по джунглям на мощных внедорожниках в поисках древних гигантов. 18 динозавров реалистично двигаются, обливают водой и нападают! Сидя в кузове специального автомобиля, мчащего по грунтовым дорогам, посетители всем телом чувствуют тряску и азарт погони, так что трудно удержаться от криков восторга. Этот аттракцион, не имеющий себе равных в стране по остроте ощущений, вероятно, станет самым популярным.



Отправьтесь в сафари-круиз в роли исследователя гигантских существ. Вы проедете между ногами брахиозавра (вверху) и подвергнетесь нападению тираннозавра!

Те, кто хотят встретиться с динозаврами, но не любят страшные аттракционы, а также семьи с детьми могут отправиться на экскурсию «В поисках динозавров». Насладитесь пешей прогулкой по джунглям в поисках потерявшихся детёнышей динозавров! Они рычат и двигаются, словно живые, и так невероятно реалистичны, что невольно хотелось спросить у гида: «Это действительно роботы?», на что он с улыбкой ответил: «Нет, это динозавры, живущие в этом лесу». И дети, и взрослые смогут в полной мере почувствовать себя путешественниками во времени.



На маршруте встречаются подвесные мосты, пещеры и ручные вагонетки, которые полностью погружают в атмосферу приключений

Экстремальные аттракционы с погружением в лес и небо



Превратитесь в птицу и поднимитесь над джунглями!

Зона «Джунгли Экстрим» привлекает возможностью буквально «окунуться в дикую природу». В её центре возвышается башня высотой с 7-этажное здание (24,4 м), откуда можно отправиться в полёт в небе над джунглями на аттракционах свободного падения GRAVITY DROP, 280-метровом зиплайне SKY PHOENIX и BUNGEE GLIDER, сочетающем падение и полёт.



Нырните в лес с гигантской пусковой установки!

Кроме того, есть аттракцион HUMAN ARROW, выстреливающий человека, как стрелу, и гигантские качели, которые раскачиваются на головокружительной скорости. Это зона, где удовольствие от погружения в лес и небо может вызвать привыкание.



Парите в воздухе на гигантских качелях!

Подвесной мост SKY-END TREKKING, перекинутый на высоте 34 м над ущельем, также гарантированно заставит кричать. 84-метровый мост качается вызывает чувство непрочности, адреналин будет зашкаливать пока вы не доберётесь до самого конца переправы. Поскольку большая часть парка JUNGLIA OKINAWA находится под открытым небом, летом нужно остерегаться сильного солнца и внезапных ливней. Это тоже часть тропических впечатлений, но не забудьте подготовиться морально и подобрать подходящую одежду.



На верёвочной трассе захватывает дух! Некоторые путешественники от страха хватаются за инструктора

Кухня Окинавы и расслабляющий отдых в тропическом спа

После острых ощущений и волнения хочется хорошо поесть. Ресторан PANORAMA DINING с круговым остеклением, которое даёт потрясающее ощущение простора, предлагает меню авторской кухни, отдающей должное местным продуктам Окинавы. В ресторане также есть открытые площадки, стилизованные под птичьи гнезда, где можно наслаждаться изысканными блюдами, любуясь меняющимися пейзажами – закатами и фейерверками.



Вверху: интерьер «Панорама Дайнинг». Внизу: так ресторан выглядит снаружи. Справа в центре – места в стиле птичьего гнезда

Те, кто всё ещё на взводе после аттракционов, могут расслабиться в SPA JUNGLIA, расположенном рядом с парком. Бесконечный бассейн, словно растворяющийся в лесу и небе, каменные купальни, горячие источники и сауна успокаивают тело и душу. В элегантном лаундже можно любоваться видом на лес, наслаждаясь изысканными блюдами и напитками. Поскольку спа-центр открыт для всех, не только для посетителей парка, это идеальн



Слева: изысканная атмосфера лаунджа. Справа: открытые купальни в тропическом стиле. Внизу: один из крупнейших в мире бесконечных бассейнов с невероятным ощущением свободы!

Существуют проблемы с доступностью парка из-за загруженных автомагистралей и узких горных дорог, а также с размещением – поблизости нет отелей.

Государство и префектура работают над улучшением транспортной инфраструктуры, но пока удобнее всего добираться прямым автобусом от аэропорта Наха (2 часа 20 минут, платный, требуется предварительное бронирование) или останавливаться в партнерских отелях с трансфером.

С момента открытия парка все они полностью забронированы.

Даже после окончания пляжного сезона курорт будет полон жизни благодаря новой достопримечательности Окинавы – лесным приключениям.



BUGGY VOLTAGE мчится по пересечённой местности. Машиной можно управлять при наличии обычных водительских прав



YAMBARU FRIENDS – представители окинавской фауны, эндемичной, такой как окинавский пастушок, и мифической, как сиса, встречают гостей в лесу



Вверху: ресторан под открытым небом WILD BANQUET. Внизу: ассортимент фуд-кортов



Магазин VILLAGE BAZAAR. 90% из 550 видов товаров – оригинальные изделия

Подробную информацию о часах работы и способах бронирования можно получить на официальном сайте парка JUNGLIA OKINAWA

Материал, текст, фотографии – редакция Nippon.com

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