100 знаменитых замков Японии ®: замок Накидзин, префектура Окинава (объект Всемирного наследия)

Японские замки

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Замок Накидзин был построен в XIII веке ещё до появления королевства Рюкю как замок для короля Хокудзана, правившего северной частью главного острова, Окинава. На холме высотой 100 метров сохранились остатки крепостных стен протяжённостью в несколько сотен метров.

Замок Накидзин, префектура Окинава

Годы постройки: примерно конец XIII века

примерно конец XIII века Первый владелец замка: неизвестен

неизвестен Основные достопримечательности: внешние укрепления Гайкаку, ворота Хэйромон, стены Усими и др.

внешние укрепления Гайкаку, ворота Хэйромон, стены Усими и др. Плата за вход: 600 йен (для взрослых)

600 йен (для взрослых) Адрес: Okinawa-ken Nakijin-mura Imadomari 4874

Okinawa-ken Nakijin-mura Imadomari 4874 Вебсайт: Руины замка Накидзин, внесенные в список Всемирного наследия (на японском языке)

Замок с каменными стенами, построенный ещё до появления королевства Рюкю

До того, как в XIV веке было основано королевство Рюкю, главный остров Окинава был разделён на три королевства. Считается, что замок Накидзин был построен как замок короля Хокудзан, правившего северным регионом острова, хотя точная дата постройки и обстоятельства строительства неизвестны. После того, как Сё Хаси, король Накаямы, уничтожил короля Хокудзан и объединил королевство Рюкю, оно стало резиденцией чиновников кансю, управлявших северным регионом. В 1609 году замок сгорел из-за вторжения в Рюкю армии из японской земли Сацума. После этого он стал местом поклонения (угандзю), святилищем для почитания богов, и многие верующие посещают этот духовный центр.

Внешние укрепления Гайкаку представляют собой извилистую сравнительно невысокую стену высотой около двух метров, тянущуюся на несколько сотен метров, Усими, окруженная высокими каменными стенами, было местом для обучения конных воинов. По виду эти укрепления напоминают Великую китайскую стену. Это также известное место любования цветами канхидзакура, самого раннего сорта сакуры в Японии. В 2000 году замок был зарегистрирован как объект Всемирного наследия в комплексе «Средневековые феодальные замки гусуку и другие памятники архитектуры королевства Рюкю». В общественном центре деревни Накидзин гусуку, расположенном рядом с руинами замка, продаются билеты на вход в замок, а также там можно посмотреть видео, рассказывающие об объекте Всемирного наследия и руинах замка Накидзин.

Замки в префектуре Окинава

Замок Сюри (объект Всемирного наследия)

Замок Накагусуку (объект Всемирного наследия)

Достопримечательности поблизости

Фотография к заголовку: Каменные стены Усими на руинах замка Накидзин (PIXTA)