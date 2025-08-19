При тушении пожара в Осаке погибли двое пожарных

Новости

Осака, 18 августа (Jiji Press). Утром 18 августа в многоквартирном доме в оживлённом развлекательном районе Минами в городе Осака вспыхнул пожар, в результате которого погибли двое пожарных.

По данным управления полиции префектуры Осака и пожарной службы города, ещё четверо пожарных в возрасте от 20 до 39 лет и женщина в возрасте 20-29 лет были доставлены в больницу, однако их жизни ничего не угрожает.

Пожар уничтожил около 100 квадратных метров семи- и пятиэтажных зданий в районе моста Эбису через реку Дотомбори. В этом районе много молодёжи и туристов.

Пожар был практически потушен в течение трёх часов после прибытия 65 пожарных машин, а полностью – примерно через девять часов.

Погибшие были опознаны как Мори Такаси (55 лет) и Нагатомо Мицунари(22 года). Оба были найдены на шестом этаже семиэтажного здания, их смерть была подтверждена в больнице.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме