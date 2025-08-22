Новости

Токио, 21 августа (Jiji Press). Бывшие японские жители четырёх северо-западных островов Тихого океана, которые Советский Союз отобрал у Японии 80 лет назад, жаждут посетить острова, которые они когда-то считали своим домом.

Люди, родившиеся и выросшие на островах, ныне оккупированных Россией – Эторофу, Кунасири, Сикотан и группа островов Хабомаи – говорят, что хотят пройтись по родному посёлку или посетить могилы предков.

Правительство Японии настоятельно призывает Россию вернуть острова, которые в Японии в совокупности называются Северными территориями.

Четыре острова, расположенные у восточного побережья Хоккайдо, самой северной префектуры Японии, являются частью территории Японии с тех пор, как граница между Японией и Россией была проведена к северу от Итурупа в соответствии с договором 1855 года между двумя странами.

Однако Советский Союз начал наступление на островную цепь Тисима 18 августа 1945 года, через три дня после капитуляции Японии во Второй мировой войне, и к сентябрю того же года оккупировал эти четыре острова.

