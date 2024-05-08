Прекращённые переговоры по Северным территориям – суровое испытание для состарившихся бывших жителей: «Неужели нам не дожить до возврата?»

Ситуация, когда политика Японии по возвращению Северных территорий оказалась совершенно обездвижена, продолжается. Россия, которая вторглась в Украину, в ответ на японские санкции закрыла окно для переговоров о заключении мирного договора с Японией. В условиях все более суровой международной обстановки для бывших жителей Северных территорий, чей средний возраст уже перевалил за 88 лет, настает время тяжких испытаний.

Мрачность на лицах бывших жителей Северных территорий

Небольшой город Раусу в восточной части острова Хоккайдо расположился у подножья горной гряды Сирэтоко. В этом месте, откуда Северные территории можно видеть с близкого расстояния, проживает уроженец острова Кунасири – 83-летний Ваки Кимио. «После того, как Россия вторглась в Украину, переговоры о возвращении Северных территорий совершенно перестали продвигаться, и у бывших жителей островов это вызывает такое чувство, будто свет в конце тоннеля погас, и они больше не знают, где выход», – сетует Ваки.

До мая прошлого года Ваки на протяжении восьми лет был директором-распорядителем Федерации жителей островов Тисима и Хабомаи (далее «Федерация Тисима») – объединения тех, кто в прошлом населял Северные территории. Седьмого февраля текущего года в городе Нэмуро Ваки участвовал в мероприятии по случаю Дня Северных территорий под названием «Съезд жителей», чтобы вместе с 750 собравшимися вновь потребовать: «Верните Северные территории!»



Съезд жителей, требующих возврата Северных территорий (февраль 2024 г., снимок предоставлен администрацией города Нэмуро)

«День Северных территорий» отмечается 7 февраля потому, что именно в этот день в 1855 году был подписан документ под названием «Японско-русский договор о дружбе» (Симодский трактат), по которому граница между двумя странами пролегла между островом Уруп архипелага Тисима и островом Эторофу. Под данным администрации города Нэмуро, в текущем году число участников «Съезда жителей», который всегда был крупнейшим региональным мероприятием с требованием возврата остров, оказалось на 100 человек меньше, чем в прошлом году. В ситуации, когда японско-российский диалог явно застопорился после начала российского вторжения в Украину, с лиц бывших обитателей островов не сходит мрачное выражение.

В этот же день, 7 февраля, в японской столице правительство страны и другие организаторы провели «Общенациональный съезд с требованием возврата Северных территорий». Признав, что «из-за российского вторжения в Украину японско-российские отношения находятся в тяжелой ситуации», премьер-министр Японии Кисида Фумио говорил о решимости правительства добиться возврата островов, отмечая, что «правительство твердо намерено следовать курсу на решение проблемы Северных территорий и заключение мирного договора», но в отношении конкретных перспектив он ограничился выражением беспокойства по поводу того, что бывшие жители островов стареют, и назвал главным приоритетом «возобновление обменов с Четырьмя островами, в частности, посещений могил предков на Северных территориях».

Северные территории составляют острова Эторофу, Кунасири, Сикотан, а также группа островов Хабомаи, раскинувшиеся в акватории восточнее полуострова Нэмуро в восточной части острова Хоккайдо. Площадь самого большого из этих островов, Эторофу, примерно такая же, как у префектуры Тоттори – 3168 квадратных километров. Второй по величине остров Кунасири своей площадью в 1490 квадратных километров превосходит главный остров префектуры Окинава.

После того, как Япония приняла условия Потсдамской декларации, в конце августа-начале сентября 1945 года Советский Союз оккупировал Северные территории. Возникшее тогда положение сохраняется по сей день. Министерство иностранных дел Японии расценивает это так: «Японско-русским договором о дружбе 1855 года подтверждается, что межгосударственная граница проходит между островом Эторофу и островом Уруп. Северные территории никогда не были территорией других стран, это исконно японские территории».

Отказ продолжать переговоры в ответ на санкции

После того, как Россия в 2014 году Россия аннексировала полуостров Крым в южной части Украины, японское правительство под руководством премьер-министра Абэ Синдзо, отдавая приоритет переговорам о заключении мирного договора с Россией, быстро возобновило диалог с этой страной, хотя США и другие страны выражали недовольство по этому поводу. И напротив, с тех пор, как в феврале 2022 года началось российское вторжение в Украину, правительство под руководством премьер-министра Кисиды Фумио заняло единую позицию со странами Запада и вместе с ними пошло на введение в отношении России экономических санкций.

Комментируя дипломатию на российском направлении с основным упором на санкции, премьер-министр Кисида в своей статье в преддверии саммита «Большой семерки» в мае прошлого года в городе Хиросима выразил острое ощущение кризиса, заявив: «На наших глазах (Россией) предпринимается попытка в одностороннем порядке силой изменить статус-кво, а завтра на месте Украины может оказаться Восточная Азия, и поэтому мы без колебаний решили ответить на вторжение жесткими санкциями и мощной поддержкой Украине». Фоном, помимо прочего, послужило ощущение кризиса оттого, что если в условиях ухудшающейся ситуации с обеспечением безопасности в Восточной Азии поведение России останется без ответа, то это послужит стимулом к еще большей энергичности действий со стороны Китая и Северной Кореи.

В марте, сразу же после того, как Япония объявила о введении санкций, Россия отказалась продолжать переговоры о заключении мирного договора, в том числе обсуждение вопроса о Северных территориях. Кроме того, были прекращены продолжавшиеся с 1992 года безвизовые визиты российских жителей Северных территорий и граждан Японии. С того момента прошло более 2 лет. Россия увязла в военных действиях в Украине, а официальный диалог между правительствами Японии и России о мирном договоре и Северных территориях так и пребывает прерванным.

Перепад после дипломатии движения навстречу

Мрачное настроение бывших жителей островов при всем проявляемом ими понимании в вопросе антироссийских санкций обусловлено огромным перепадом между нынешним положением и ситуацией во времена второго пребывания Абэ Синдзо на посту премьер-министра (декабрь 2012 – сентябрь 2020 года), когда на российском направлении была развернута дипломатия движения навстречу и происходили такие события как ряд саммитов с президентом России Владимиром Путиным.



Рукопожатие премьер-министра Японии Абэ Синдзо (слева) и президента России Владимира Путина после совместного японо-российского заявления для прессы, 29 июня 2019 г., город Осака, район Тюо (© Jiji Press)

Давайте вспомним, как проходили переговоры о возврате Северных территорий в «эпоху Абэ». В мае 2016 года Абэ Синдзо, в то время премьер-министр Японии, в ходе встречи на высшем уровне в российском городе Сочи пришел к согласию с Путиным, выработав путь продвижения переговоров с применением «нового подхода» в вопросе Северных территорий и заключения мирного договора. Более того, в ноябре 2018 года на саммите в Сингапуре стороны сошлись в необходимости ускорить переговоры на основе «Совместной японско-советской декларации» 1956 года, предполагающей «передачу группы островов Хабомаи и острова Сикотан после заключения мирного договора». Фактически это стало поворотным моментом, когда Япония, принципиально настаивавшая на «возврате четырех северных островов» изменила свой курс на переговорах по Северным территориям на «возврат двух островов».

Как следует из «Воспоминаний Абэ Синдзо», в сентябре 2019 года, когда президент Путин предложил: «Давайте заключим мирный договор до конца текущего года без всяких предварительных условий», в преддверии саммита в Сингапуре в ноябре того же года Абэ преисполнился решимости «предпринять рывок к успеху» путем «возврата к исходной точке» (совместной декларации). Его стратегия состояла в том, чтобы, пользуясь личными отношениями, которые сложились с Путиным, активизировать переговоры по Северным территориям и мирному договору при одновременных усилиях по развитию совместной экономической деятельности. В «Воспоминаниях» Абэ говорит об этом так: «Если мы всерьез хотим добиться возврата территорий, то для начала нам необходимо показать предложения, интерес к которым проявляет другая сторона».

Бывшие жители с тревогой воспринимали отказ от рамок прежней позиции – требования «вернуть четыре острова», но вместе с тем испытывали большие надежды на прогресс переговоров, в том числе и с учетом сложившихся личных отношений между лидерами двух стран. Упомянутый в начале статьи Ваки Кимио, бывший житель острова Кунасири, который в то время несколько раз общался с премьер-министром Абэ в рамках деятельности по передаче требований бывших жителей правительству, вспоминая эти беседы, отмечает: «Абэ-сан был весьма сильно настроен решить вопрос Северных территорий».



Беседа премьер-министра Абэ Синдзо с бывшими жителями Северных территорий, в том числе Ваки Кимио (второй слева), декабрь 2016 г., Токио, резиденция премьер-министра (© Jiji Press)

Но фактически переговоры с Россией оказались в тупике еще до начала российского вторжения в Украину. В декабре 2018 года президент Путин выразил опасения по поводу того, что после заключения мирного договора на Северных территориях могут быть размещены войска Содеиненных Штатов. Российская сторона вновь указала на необходимость признать, что Россия законным образом получила Северные территории по итогам Второй мировой войны. В июле 2020 года в российскую конституцию были внесены поправки, со всей ясностью запрещающие отторжение территорий. Стали звучать и заявления о том, что дипломатия Абэ на российском направлении, сделав уступки и слишком мало получив взамен, «потерпела провал». Принимая все это во внимание, сменившие правительство Абэ сначала правительство под руководством премьер-министра Суги Ёсихидэ, а затем и правительство Кисиды Фумио, перестали проявлять активное стремление вести переговоры с Россией.

Все новые меры сдерживания: запрет на въезд, государственный флаг на маяке и прочее

После начала вторжения в Украину Россия не только прекратила переговоры, но и продолжает принимать очевидные меры сдерживания. В мае 2022 года Россия запретила въезд в страну премьер-министру Кисиде Фумио и другим официальным лицам японского правительства, а также ряду лиц, связанных с движением за возврат Северных территорий, а в апреле 2023-го объявила Федерацию Тисима «нежелательной организацией».

На острове Каигара в составе группы островов Хабомаи, который виден невооруженным глазом с расположенного в 3,7 км мыса Носаппу – самой восточной оконечности Хоккайдо – предпринимаются шаги с целью (словами одного из бывших жителей островов) «выставить напоказ фактический контроль». Летом 2023 года российская сторона, вероятно, желая показать, что она игнорирует территориальные права Японии, вывесила на построенном японцами маяке российский государственный флаг, перекрасила стены и установила православный крест.



Маяк острова Каигара группы островов Хабомаи, где продолжает хозяйствовать российская сторона В июле 2023 года было подтверждено наличие российского государственного флага над маяком (снимок слева сделан проживающим в Нэмуро Итадзавой Наоки, потомком в третьем поколении бывших жителей острова Кунасири). Затем стены маяка выкрасили в белый цвет, а в верхней части установили российский православный крест (снимок справа сделан из акватории у побережья Нэмуро с помощью телескопического объектива)

Для всех причастных наиболее острой проблемой является то, что стало практически невозможно посещать четыре северных острова. Российская сторона остановила действие межправительственного соглашения о «безвизовых обменах» и «свободных посещениях». Формально остающийся из соображений гуманности механизм «посещения могил на Северных территориях» также фактически стал фактически нереализуем ввиду того, что Федерация Тисима, членами которой является большинство бывших жителей островов, объявлена «нежелательной организацией».

Прекращение поездок на могилы, которые, пусть и с перерывами, продолжались более 60 лет, огорчает бывших жителей островов особенно сильно. С 2022 года им приходится довольствоваться «морскими молитвами» для поминовения предков – поклоняться родным могилам с борта судна, обращенного к заветным островам.

«Отыскать нить к переговорам»

У бывших жителей Северных территорий, средний возраст которых составляет 88.5 года, времени осталось совсем немного. По состоянию на конец марта их насчитывалось 5.135 человек. Поскольку при окончании Второй мировой войны их было 17 тыс., количество сократилось до одной трети. Среди бывших жителей островов столь преклонного возраста распространяется пессимизм: «Вряд ли возврат Северных территорий произойдет еще при нашей жизни». «Конечно, мы сердиты на Россию, – говорит глава отделения Федерации Тисима в Нэмуро Цунока Ясуси – уроженец острова Юри группы островов Хабомаи, которому в этом году исполняется 87 лет. «Но вызывает сожаление и то, что правительство Японии не может найти нить, ведущую к переговорам. А если только сердиться, то вперед не сдвинешься. Без улучшения отношений между Японией и Россией вряд ли получится вести переговоры по территориальному вопросу, и хочется, чтобы мы хотя бы старались избегать действий, еще больше раздражающих друг друга», – мрачно заключает Цунока.

«С прекращением войны в Украине, которое рано или поздно произойдет, появится возможность возобновить полномасштабные переговоры», – считает Ивасита Акихиро, профессор Центра славянских и евразийских исследований Университета Хоккайдо. «При всех противоречиях Японии и России, которые являются соседями, помимо различных областей двусторонних отношений, таких, как реагирование на стихийные бедствия, обеспечение безопасности на море, рыболовство и т. д, неизбежно необходимо иметь контакты и для того, чтобы обсуждать вопросы, затрагивающие Северо-Восточную Азию в целом. Нужно поддерживать связь потеснее там, где это возможно в данный момент, и тем самым подготавливать следующий шанс. На пути к возобновлению активных переговоров о возврате Северных территорий встала высокая стена, но я вполне допускаю возобновление обменов в интересах будущего, а также посещений могил», – отмечает профессор.

Фотография к заголовку: Раскинувшиеся в акватории у мыса Носаппу (внизу слева) полуострова Нэмуро острова Хоккайдо группа островов Хабомаи (в середине), остров Сикотан (вверху справа), остров Кунасири (вверху слева) (© «Кёдо цусин»)

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