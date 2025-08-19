[Видео] В Японии люди возносят молитвы о погибших в ходе Второй мировой войны

Новости

15 августа, в годовщину окончания войны, к моменту открытия ворот в 6:00, несмотря на жару, множество верующих стекались к святилищу Ясукуни (район Тиёда, Токио), где почитают погибших на войне.

Члены семей погибших также молились на Национальном кладбище Тидоригафути (в том же районе), где покоятся останки около 370 000 человек, включая неопознанных жертв, погибших за рубежом во время Второй мировой войны. [Видеоцентр Jiji Press]

