Компания Sharp разработала робота для общения Poketomo

Новости

Токио, 20 августа (Jiji Press). Корпорация Sharp сообщила, что разработала робота Poketomo, который оснащён способным поддерживать разговор искусственным интеллектом и умещается на ладони.

Poketomo, предназначенный для ношения в кармане, имеет высоту около 12 см и вес около 200 граммов. Его дизайн вдохновлён обликом сурикатов.

Благодаря встроенной камере робот фиксирует места, которые видел пользователь, и автоматически ведёт журнал, что позволяет ему общаться с пользователем, используя прошлые воспоминания и основываясь на предыдущих разговорах, при этом используя жесты.

Чем дольше они будут вместе, тем лучше робот будет понимать своего пользователя. Poketomo может выразить слова поддержки или подбодрить его.

Пользователи также могут взаимодействовать с роботом посредством текстовых сообщений, используя приложение для смартфона.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме