Компания McDonald’s в Японии отказалась от проекта предоставления набора One Piece Happy Set

Токио, 21 августа (Jiji Press). Компания McDonald’s Japan отменила план предлагать коллекционные карточки из популярной японской манги One Piece клиентам, которые приобретают комплексные обеды Happy Set для детей с 29 августа.

Это решение было принято после того, как подобные обеды с игрушками «Покемон», запущенные в начале этого месяца, вызвали проблемы – в частности, некоторые люди бросились покупать обеденные наборы, только чтобы перепродать игрушки, не съедая еду.

Сеть закусочных ограничила покупку блюд Pokemon Happy Set тремя наборами на группу покупателей.

Что касается отмены комплексных обедов One Piece Happy Set, компания заявила, что приняла взвешенное решение, основанное на последних событиях.

