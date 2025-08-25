VR-технологии воссоздают лагерь: создано студентом, «чтобы не дать истории забыться» — преподаватель университета Тама о сибирской ссылке

Новости

Токио, 25 августа (Jiji Press) — После завершения Второй мировой войны бывшие японские военнослужащие, депортированные Советским Союзом в Сибирь и другие регионы, влачили тяжёлое существование в лагерях. Чтобы донести до молодого поколения эту трагическую историю принудительного труда в лютых морозах, преподаватель университета Тама (город Тама, Токийская префектура) Хама Дайки (25 лет) ещё будучи студентом воссоздал лагерь при помощи технологии виртуальной реальности (VR). «Хочу внести свой вклад в то, чтобы эта история не канула в забвение», — говорит Хама.

Изучавший в университете цифровые технологии Хама в ноябре 2021 года принял участие в проведении университетского фестиваля в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Он воссоздал в интернет-пространстве здания кампуса Тама своего университета, и увидевшая это работа тогдашний доцент того же университета, специалист по изучению ссылки Кобаяси Акана (ныне доцент университета Канто Гакуин), обратилась к нему с просьбой «воссоздать лагерь в качестве учебного пособия».

По словам Кобаяси, она ощущала ограниченность возможностей при обучении студентов истории, которую они никогда не видели и о которой не слышали и которая восходит к событиям многодесятилетней давности. «Я подумала, что в виртуальном пространстве можно будет заново “пережить” сибирскую ссылку», — вспоминает она.

Помимо материалов, полученных от Кобаяси, Хама также посетил Музей памяти и мира (район Синдзюку, Токио), где экспонируется макет лагеря, сделал около 120 фотоснимков и скрупулёзно изучил расположение окон в бараках, способ укладки брёвен и другие подробности. Совместно с друзьями по университету он потратил около месяца на создание виртуального лагеря.

Помимо бараков были воссозданы столовая, караульная вышка и другие строения. Надев VR-очки, можно получить ощущение пребывания внутри лагеря. Созданный виртуальный лагерь был использован в детских образовательных мероприятиях в том же музее, а также на учебных семинарах для студентов-экскурсоводов в Мемориальном музее репатриации Майдзуру (город Майдзуру, префектура Киото).

«Ссылка — это трагическая история, которую нельзя допускать», — подчёркивает Хама, добавляя: «С помощью VR-технологий, позволяющих почувствовать атмосферу лагеря, которую довелось пережить депортированным, я хочу добиться того, чтобы люди не забывали об этой истории».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме