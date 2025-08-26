Власти города Тоёакэ рекомендуют жителям ограничить ежедневное использование смартфона двумя часами
Тоёакэ, префектура Айти, 25 августа (Jiji Press). Муниципальные власти города Тоёакэ в префектуре Айти в центральной части Японии представили законопроект о предотвращении чрезмерного использования смартфонов, который включает в себя приблизительный стандарт ограничения их использования двумя часами в день.
Законопроект, внесенный на очередную сессию городского собрания, призывает всех жителей ограничить ежедневное использование смартфонов в свободное время, за исключением учебы или работы, до двух часов или менее.
Чтобы помочь людям в возрасте до 18 лет высыпаться, законопроект рекомендует детям не пользоваться смартфонами после 21:00, а начиная с возраста средних классов школы – после 22:00.
Никаких штрафных санкций за нарушения не предусмотрено.
«Ограничение ежедневного использования смартфона двумя часами – всего лишь рекомендация, – заявил мэр Тоёаке Масафуми Коки на пленарном заседании муниципального собрания. – Законопроект направлен на поощрение мер по предотвращению негативного воздействия чрезмерного использования смартфонов на организм и повседневную жизнь жителей».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]