Правительство Японии опровергает сообщения о выдаче специальных виз молодым африканцам

Токио, 28 августа (Jiji Press). Правительство Японии опровергло сообщения о планах выдачи специальных виз молодым людям из африканских стран совместно с муниципалитетами-партнёрами в Японии в условиях опасений в социальных сетях по поводу притока иммигрантов.

На Девятой Токийской международной конференции по развитию Африки (TICAD 9), состоявшейся на прошлой неделе в Йокогаме, Японское агентство международного сотрудничества назвало четыре пары стран и городов в рамках своего проекта «Родной город» по содействию обменам между людьми.

Танзания была в паре с Нагаи, префектура Ямагата, Нигерия – с Кисарадзу, префектура Тиба, Гана – с Сандзё, префектура Ниигата, и Мозамбик – с Имабари, префектура Эхимэ.

По данным JICA, проект «направлен на дальнейшее укрепление отношений, которые каждый муниципалитет выстроил со странами Африки, способствуя как решению проблем в Африке, так и возрождению местных сообществ в Японии».

Опираясь на свой опыт, накопленный в Африке за более чем 60 лет, JICA надеется оказать поддержку японским городам, в том числе помогая им организовывать мероприятия по обмену.

