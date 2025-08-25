Император и императрица Японии провели чайную церемонию для лидеров африканских стран

Новости

Токио, 22 августа (Jiji Press). Император Японии Нарухито и императрица Масако провели в императорском дворце в Токио чайную церемонию для лидеров африканских стран, прибывших в страну для участия в международной конференции по развитию.

«Пусть партнёрские отношения между Японией и странами Африки станут ещё более прочными и плодотворными», – обратился император к 37 гостям, включая руководителей 28 стран и организаций, на чайной церемонии.

Позже в тот же день император и императрица присутствовали на церемонии награждения Премией Африки имени Ногути Хидэё, которая присуждается лицам, добившимся выдающихся успехов в Африке в области медицинских исследований и медицинских услуг.

В этом году премию получили исследователь из Мали и некоммерческая организация из Швейцарии, которая занимается разработкой лекарственных препаратов.

