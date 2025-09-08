[Видео] В Наруко в префектуре Мияги проводят праздник кукол кокэси
Национальный фестиваль кукол кокэси, на который привозят кукол со всей Японии, проходит на термальных источниках Наруко онсэн в городе Осаки префектуры Мияги. Вечером 6 сентября состоялся парад, в котором приняли участие 19 кукол кокэси из папье-маше, настолько больших, что внутри них мог поместиться человек. [Видеоцентр Jiji Press]
