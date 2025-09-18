Число иностранных туристов в Японии в августе достигло рекордного уровня в 3,42 млн человек

Новости

Токио, 17 сентября (Jiji Press). По оценкам, число иностранных туристов, посетивших Японию в августе, выросло на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3 428 000 человек, что является рекордным показателем для этого месяца, сообщила Национальная туристическая организация Японии.

По последним данным, за август этот показатель впервые превысил 3 миллиона благодаря увеличению числа туристов во время школьных каникул. Рост числа посетителей обусловлен приездом туристов из материкового Китая, Тайваня, Вьетнама и США.

Между тем, число посетителей из Гонконга, где в социальных сетях распространяются слухи о возможном землетрясении в Японии, меньше по сравнению с прошлым годом четвёртый месяц подряд.

По странам и регионам наибольшее количество туристов приехало из материкового Китая – 1 018 600 человек (рост на 36,5 %), далее следуют Южная Корея – 660 900 человек (рост на 8,0 %), Тайвань – 620 700 человек (рост на 10,0 %) и Гонконг – 226 100 человек (снижение на 8,3 %).

Общее число посетителей из материкового Китая в январе-августе превысило 6,71 млн, увеличившись на 46,1%.

