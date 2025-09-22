Японские исследователи получили Игнобелевскую премию, окрашивая коров полосами для защиты от укусов насекомых

Новости

Бостон, 18 сентября (Jiji Press). Группа японских исследователей получила Игнобелевскую премию по биологии этого года за открытие того, что окраска коров в цвета зебры делает их менее привлекательными для кровососущих насекомых.

Японские исследователи уже 19-й год подряд получают Игнобелевскую премию –пародию на Нобелевскую премию, которая присуждается за смешные, но творческие исследования. Церемония награждения прошла в Бостонском университете в восточном штате США, Массачусетсе.

Кодзима Томоки из Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований и другие исследователи рисовали белые полосы на теле чёрных коров краской на водной основе, чтобы сравнить количество насекомых на них, сравнивая с обычными чёрными коровами.

Чтобы убедиться, что эффект отпугивания насекомых не обусловлен запахом краски, они также наблюдали за чёрными коровами, разрисованными чёрными полосами.

Результаты показали, что количество кровососущих насекомых, привлечённых коровами с белыми полосами, было примерно вдвое меньше, чем у чёрных коров коров с чёрными полосами или без окраски.

