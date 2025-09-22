Японские исследователи получили Игнобелевскую премию, окрашивая коров полосами для защиты от укусов насекомых
НовостиНаука
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Бостон, 18 сентября (Jiji Press). Группа японских исследователей получила Игнобелевскую премию по биологии этого года за открытие того, что окраска коров в цвета зебры делает их менее привлекательными для кровососущих насекомых.
Японские исследователи уже 19-й год подряд получают Игнобелевскую премию –пародию на Нобелевскую премию, которая присуждается за смешные, но творческие исследования. Церемония награждения прошла в Бостонском университете в восточном штате США, Массачусетсе.
Кодзима Томоки из Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований и другие исследователи рисовали белые полосы на теле чёрных коров краской на водной основе, чтобы сравнить количество насекомых на них, сравнивая с обычными чёрными коровами.
Чтобы убедиться, что эффект отпугивания насекомых не обусловлен запахом краски, они также наблюдали за чёрными коровами, разрисованными чёрными полосами.
Результаты показали, что количество кровососущих насекомых, привлечённых коровами с белыми полосами, было примерно вдвое меньше, чем у чёрных коров коров с чёрными полосами или без окраски.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]