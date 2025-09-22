Исследование показало, что сладкое притупляет чувство отвращения к соли и может привести к её чрезмерному потреблению

Новости

Токио, 21 сентября (Jiji Press). Исследование, проведенное Киотским префектурным медицинским университетом и House Foods Group Inc., показало, что сочетание сладкого и солёного притупляет чувство отвращения к высокой концентрации соли и может привести к её большему потреблению.

Эта тенденция более выражена среди людей с хронической болезнью почек (ХБП), что подчеркивает необходимость снижения потребления соли с учётом влияния сладкого.

Результаты исследования были опубликованы в британском журнале Scientific Reports в июле.

Исследовательская группа изучала, как сладкое влияет на отвращение к высоким концентрациям соли, основываясь на том факте, что млекопитающие, как правило, предпочитают низкие уровни соли и избегают высоких.

В исследовании приняли участие группа здоровых лиц и группа пациентов с ХБП.

