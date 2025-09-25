Японское глубоководное бурение занесено в Книгу рекордов Гиннесса
Токио, 24 сентября (Jiji Press). Глубоководное бурение, проведенное в прошлом году японским судном «Тикю», было признано Книгой рекордов Гиннесса самым глубоким научным бурением в мире, сообщил владелец судна.
Бурение скважины глубиной 980 метров началось на глубине 6897,5 метров под водой, в результате чего длина бурильной трубы составила 7906 метров.
Исследовательское бурение проводилось в сентябре прошлого года вдоль Японского жёлоба у побережья префектуры Мияги на северо-востоке Японии с целью раскрытия механизма мощного землетрясения, произошедшего в марте 2011 года.
«Тикю» принадлежит Японскому агентству наук и технологий моря и земли (JAMSTEC) и эксплуатируется компанией Mantle Quest Japan Co.
«Мы очень рады и считаем это доказательством признания нашей технологии», –заявил президент JAMSTEC Ямато Хироюки на церемонии вручения сертификатов в Токио.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]