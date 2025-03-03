В Японии 102-летняя Хатамото Кэса, старейший фармацевт в мире, продолжает заниматься любимой работой

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Токио, 2 марта (Jiji Press). Хатамото Кэса, 102-летняя японка, признанная Книгой рекордов Гиннесса старейшим фармацевтом в мире, начала свою карьеру более 70 лет назад по рекомендации её отца, который с нетерпением ждал будущего роста роли женщин в обществе.

В настоящее время Хатамото работает в аптеке с 10:00 до 18:00 шесть дней в неделю.

«Это наивысшее счастье – иметь работу на всю жизнь. Я хочу продолжать заниматься работой до кона жизни», – сказала она.

Родственники Хатамото пытались устроить её брак, поскольку она окончила школу еще до Второй мировой войны, когда от женщин обычно ожидалось, что они будут сосредоточены на заботе о членах своей семьи.

Однако она рассказала своему отцу, самозанятому, о своём желании стать учителем или врачом. Отец порекомендовал ей стать фармацевтом, сказав, что она сможет пользоваться лицензией фармацевта всю жизнь и продолжить карьеру даже после замужества.

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