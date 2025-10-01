Исиба посетил могилу гражданина Южной Кореи, который погиб, пытаясь спасти японца

Новости

Пусан, 30 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру посетил могилу Ли Су Хёна, южнокорейского студента, который погиб в 2001 году, пытаясь спасти японца, упавшего на рельсы токийского железнодорожного вокзала.

По данным МИД Японии, это первый случай, когда действующий премьер-министр Японии посетил эту могилу в Пусане, Южная Корея.

Ли погиб на станции Син-Окубо Восточно-Японской железнодорожной компании в возрасте 26 лет. Его поступок вызвал сочувствие как в Японии, так и в Южной Корее.

Его скорбящая семья использовала полученные в знак соболезнования деньги на выплату стипендий южнокорейским студентам, планирующим учиться в Японии, а также внесла вклад в обмены между двумя странами.

