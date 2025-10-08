[Видео] В Осаке провели пробный полёт на воздушном шаре, с которого можно осмотреть гробницу императора Нинтоку, крупнейший из древних курганов в Японии
За день до начала коммерческих полётов был проведен испытательный полёт, во время можно было осмотреть курган Дайсэн-кофун (гробница императора Нинтоку), крупнейший в Японии курган в форме замочной скважины, входящий в группу курганов Модзу-Фуруити, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (префектура Осака). [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]