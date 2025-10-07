Япония пересмотрит план действий по защите прав человека в корпоративном секторе

Новости

Токио, 6 октября (Jiji Press). Правительство Японии планирует к концу года пересмотреть свой план действий по предотвращению нарушений прав человека, связанных с деятельностью корпораций.

В проекте пересмотренного плана процедуры комплексной проверки соблюдения прав человека и внедрение мер, связанных с правами человека, в малых компаниях впервые обозначены как «приоритетные направления».

Правительство намерено ускорить работу по всем цепочкам поставок, поощряя малые предприятия, которые медленнее крупных корпораций внедряют меры по соблюдению прав человека, для улучшения ситуации.

В проекте указано, что целью плана действий является «обеспечение и повышение международной конкурентоспособности и устойчивости японских компаний», а также содействие защите прав человека в обществе в целом.

Программа направлена ​​на создание эффективных систем для компаний любого размера посредством обмена прецедентами и расширения консультационных услуг. Этот акцент отражает тот факт, что многие крупные компании разработали политику в области прав человека, в которой излагается их позиция по соблюдению прав человека на период действия текущего пятилетнего плана действий вплоть до конца текущего года.

