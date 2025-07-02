Трамп пожаловался на политику Японии в отношении импорта риса

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Вашингтон, 30 июня (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп пожаловался в социальных сетях на политику Японии в отношении импорта риса.

«Они не берут наш РИС, хотя у них огромный дефицит риса», – написал он в приложении Truth Social.

«Другими словами, мы просто отправим им письмо», – добавил он, указав на план своей администрации уведомить Японию о новых тарифных ставках. Трамп также подчеркнул свою решимость «показать людям, насколько избалованными стали страны по отношению к Соединённым Штатам Америки».

Трамп раскритиковал высокие тарифы Японии на рис и призвал страну расширить импорт риса. Последние замечания говорят о том, что Трамп, как и в случае с торговлей автомобилями, усиливает давление на Японию, чтобы она открыла свой рынок риса.

В своих торговых переговорах с Соединёнными Штатами во время первой администрации Трампа Япония рассматривала рис, основной продукт питания в стране, как чувствительный продукт и исключила его из пересмотра таможенных тарифов. Если Япония решит увеличить импорт риса, это, вероятно, разозлит фермеров, ключевых сторонников правящей Либерально-демократической партии, в преддверии выборов в Палату советников, верхнюю палату парламента, которые состоятся 20 июля.

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