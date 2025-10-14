[Видео] Сушка риса нового урожая в префектуре Ямагата – ностальгические осенние пейзажи

Новости

На рисовых террасах района Овараби города Ямабэ префектуры Ямагата в самом разгаре процесс куикакэ – развешивание собранного риса на кольях для просушки на солнце. Около 1000 кольев установлены ровными рядами на рисовых террасных полях площадью около 2,5 гектаров. [Видеоцентр Jiji Press]

