[Видео] Сушка риса нового урожая в префектуре Ямагата – ностальгические осенние пейзажи
На рисовых террасах района Овараби города Ямабэ префектуры Ямагата в самом разгаре процесс куикакэ – развешивание собранного риса на кольях для просушки на солнце. Около 1000 кольев установлены ровными рядами на рисовых террасных полях площадью около 2,5 гектаров. [Видеоцентр Jiji Press]
