Коллегия по пересмотру прокурорских решений признала необоснованным отказ в предъявлении обвинения члену палаты советников Када

Токио, 14 октября (Jiji Press) — В связи со скандалом с нелегальными средствами, связанным с партийными мероприятиями фракций Либерально-демократической партии, Первая токийская коллегия по пересмотру прокурорских решений к 14 октября признала необоснованным решение Специального следственного отдела прокуратуры Токио об отказе в предъявлении обвинения члену палаты советников Када Хироюки от префектуры Хиого, вынесенное по мотиву недостаточности доказательств. Постановление датировано 25 сентября. Спецотдел проведёт повторное расследование и примет новое решение о возможном уголовном преследовании.

В постановлении отмечается, что прокуроры «провели недостаточное расследование», и указывается, что Када как руководитель политической организации несёт ответственность за контроль ведения отчётов о доходах и расходах, и подлежит рассмотрению вопрос о его грубой халатности с учётом надзорных обязанностей по отчётности о политических средствах.

Коллегия также признала необоснованными решения об отказе в предъявлении обвинения сотруднику, отвечающему за административные вопросы, в отношении которого была установлена недостаточность доказательств, а также ответственному за бухгалтерский учёт, по которому ранее было принято решение о приостановлении уголовного преследования.

Рассмотрение было инициировано профессором университета, подавшим уголовную жалобу на Када за нарушение Закона о контроле над политическими средствами. Палата советников — верхняя палата японского парламента. По утверждению профессора, Када не отразил в отчётах о доходах и расходах своей политической организации за период с 2020 по 2022 год сумму в 6,48 млн йен, поступившую из крупнейшей фракции «Сэйва сэйсаку кэнкюкай» (бывшей фракции Абэ), которая в настоящее время упразднена и ранее возглавлялась бывшим премьер-министром Абэ Синдзо.







